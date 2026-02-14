ŽALILA SE NJEGOVIM DRUGOVIMA DA... Anitina drugarica tvrdi da je Anđelova majka kiptila od besa zbog njegovog razuzdanog ponašanja, pa otkrila koje psovke je Aniti nesuđena svekrva izgovarala! (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', drugarica aktuelne učesnice ''Elite'', Anite Stanojlović, Tamara Radoman, uključila se potem telefonskog uključenja.

Kako gledaš na sukob Anđela i Anite?

- Anita je mene poslušala, trgla se. Nije lepo udarati na njeno majčinstvo. Pričati da će da svedoči da joj se uzme dete i da je loša majka je strašno. Veoma sam razočarana u njega. Ona je devojka koja je dokazala da je devojka koju ne zanimaju izlasci, kod kuće je sa detetom i gleda da dete ima sve što je potrebno. Ono što je on rekao je za mene najveće dno. Jedino što on zna je da sedim u ćošku i da suflira Aneli šta da priča. Sad je bilo vreme da se susretne sa isitinom i da se pokaže njegovo pravo lice. Videli smo sve, od dopisivala sa trudnom ženom, do dopisivanja sa Kačavendom. Maska mu je pala.

Kakav si ti odnos imala sa njim?

- Kada su se žustro posvađali Anita i Anđelo pre skoro dva meseca, bila sam veoma iskrena i rekla sam šta imam o tome. Dok su bili u odnos, komunicirali smo. On je preko mene njoj dao poklon, kao i ona njemu. Ovakvog Anđela ja ne poznajem. Dugi niz godina ga poznajem preko prijatelja, čula sam razne priče o njemu, od toga da je dobar momak, do toga da ima razne fetiše. To sam čula i pre nego što je on bio sa Anitom u odnosu. Nisam bila za to da Anita takve stvari iznosi u rijalitiju, ali dobro.

Sinoć se pominjalo to bebi-ulje, objavljene su i prepiske, delovalo je kao da je Aniti bilo veoma neprijatno.

- Sigurno da je neprijatno pričati o takvim stvarima. Ja sam prva rekla da bi najbolje bilo da se totalno ignorišu, što sam ja govorila i nakon njihovog raskida. Smatram da nema potrebe da čovek svašta govori o osobi s kojom je bio. Za ulje znam tu priču. Ne ulazim sad u detalje tuđe intime, ali me je to veoma šokiralo. Ono što je Anita rekla da je Anđelova majka njega pljuvala kod njegovih drugara, to jeste istina. Ona je pričala da on ne ulazi u kuću, ne želi ni đubre da baci. Ispljuvala ga je bila i rođena majka.

Šta je sve Anđelova majka govorila na audio-snimku o kom se priča?

- Ja sam Anitu pokupila ispred lokala jednog, u tom momentu nisam znao da je Anđelo njoj razlupao telefon. Ja sam ga zvala, rekla sam mu da to nije okej, a njegova majka se umešala. Anđelova majka je pričala ''ku*vo, le*bejko'', svašta je još dodala. Anđelo nije govorio tokom veze sa Anitom da je ona mrzi, ali se ispostavilo da je bila veoma velika mržnja u pitanju.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.