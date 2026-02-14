UMEM BAŠ DA PATIM: Aleksandra Mladenović otkrila da li se ponovo zaljubila, pa priznala: Nisam ljubomorna i opsesivna!

Pevačica Aleksandra Mladenović stigla je na jedan koncert lepo raspoložena i kao i uvek dobro sređena. Pevačici je društvo pravila koleginica Dragica Zlatić.

Aleksandra je pre sam početak koncerta popričala sa novinarima te otkrila kakav joj je ljubavni status s obzirom da je danas Dan zaljubljenih.

- Večeras sam sa Dragicom Zlatić, moja slađa polovina. Partnera za sada nema, hvala Bogu. To ne znači da ne mogu dobro da se provedem, mislim da će biti super. Obožavam sve njegove balade, ne patim u ljubavi trenutno, ali baš umem da patim. Trenutno ne patim ni za kim. Ne smem da kažem koja je najluđa stvar koju sam radila zbog ljubavi, nisam agresivna, kad raskinemo ja stavim tačku. Drugarice su špijunirale bivše preko njihovih instagrama, ja ne umem da napravim lažni nalog - kazala je Aleksandra Mladenović.

Aleksandra je otkrila da li je ljubomorna u vezi.

- Nisam ljubomorna i opsesivna, a on ako smatra da treba da me izgubi neka to uradi. Moji partneri da mogu mene da zatvore do grla i glave, to bi bilo tako i da ne pevam. Da sedim kod kuće i da budem domaćica. Čekamo onog pravog da prati moje snove. Nije se još uvek pojavio onaj pravi - rekla je ona, a šta je još ispričala pogledajte u snimku u okviru teksta.

Podsetimo, večeras se na koncertu pojavio i pevač Bojan Bijelić.

On je na samom početku prokomentarisao estradu, koja se, kako kaže, dosta promenila od njegovog povlačenja sa scene pre 12 godina.

"2014. godine sam se povukao sa estrade i mislio sam da se nikada neću vratiti. Nikada ne reci nikad i posle 12 godina ponovo sam tu, sledi nešto novo od mene, nadam se da ću umeti da plivam posle toliko vremena. Mnogo toga se promenilo na estradi, sve je na drugačijem nivou. Nisam navikao na to, ali je mnogo bolji i direktniji pristup publici" - rekao je Bojan.

Autor: S.Z.