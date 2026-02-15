AKTUELNO

NE PRESTAJU: Aneli doživela pomračenje zbog Luke, on je prizvao da je LOPOV, pa je ponovo ponizio kako bi sebe uzdigao (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Luki Vujoviću:

Foto: TV Pink Printscreen

- O tebi jesam promenio mišljenje, jer moram da kažem da mi je predstavljena slika o tebi sasvim drugačije, kao osobu koja ne voli porodicu, da si hteo da ubiješ Aneli i dete. Mnogo toga je bilo drugačije, ja sam bio u raspravama sa tobom, a patili smo i ti i ja i naša deca. Skrenuo sam ti pažnju da ti ne trebaju neki ljudi ovde, neke priče, jer si ti sam po sebi zanimljiv, stojim iza reči da si najgori čovek kada mmaldiš svoje dete. Moram da kažem da ti i ja nikada nismo pričai na temu Aneli, na temu Site, ja sam izašao iz svake priče tebe i Aneli jer ne želim bilo šta. Iskreno hvala tvojoj porodici koja me je pozdravila, i verujem da se naši nisu udružili da bi blatili Aneli, nego vide da delimo muku. Naš odnos jeste okej, nema zle krvi - rekao je Luka pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad god je neke tebe komentarisao od moje porodice, ja sam stao na tvoju stranu, bio sam uz tebne stalno, ali eto ti mene mučiš, a da ne pominjemo karticu koja je kod vas - rekao je Luka,

-- To je laž za karitcu, Sita neka izbaci kariticu -govorila je Aneli.

- Bude li mi nešto sknuto sa ja ću nju da tužim . Na mom telefonu ima i veliki i malijh raćima. da se sklčomoi od svega Kod nas svwe može, a ja sam njoj dao moj , sada neka skine teajkt - rekla je Aneli.

- Moja kartica je kod druga, jer sam sklonio sve od nje, ne znam ja šta će oni raditi sa novcem, pored toga ona je znala da šta sve ima u telefonu, - didao je Luka.

- Sram te bilo, ti mene praviš na lopova - vikaala je Aneli pa je gađala Luku.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

