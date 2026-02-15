OČITAO IM LEKICIJU: Janjuš pokušao da smiri strasti između Aneli i Asmina, pa Maji postavio ULITMATUM:Ili on ili ja (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Janjušu:

- Vas dvoje ste najgori roditeljim, nema gorih od vas, iskreno, ovde se vodi polemika o kartici, ne o detetu. Ona je mene prozivala, a svima govori monstrum, a i dalje se svađa sa Lukom oko debilnih reči, Iskreno Asminu su roditelji i brat poslali poruku u kojoj su mu sve rekli, da greši i šta treba da radi. Njegov brat je najpametniji sve preko suda. Dete treba imati i oca i majku, oni tri godine ne rešavaju to i ti Aneli što sada plačeš, završila si najbolensiji odnosu, šta te zanima šta on priča - govorio je Janjuš pa je dodao:

- Iskreno ona treba da ide na pregled kod nekoga stručnog, ona ima ozbiljne probleme, a takve nije imala u sedmici. Što se tiče Asmin, on i ja smo razgovarali o nekim stvarima, gde sam zaključio da ću se distancirati od Maje, jer mi deluje da ona tera inat Asminu sa mnom, i ja kažem da sa mnom niko ne može da tara inta - govori je Janjuš.

- Ja nikome ne teram inat - govorila je Maja.

- Kada budeš završila priču sa njim, mi ćemo se družiti. Šaljem Asmina - rekao je Janjuš.

