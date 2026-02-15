AKTUELNO

Zadruga

Od ovoga ne može dalje: Aneli pokuašala da ponizi Jovanu Cvijanović preko trudnoće, otkrila da ne može da ima decu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Jovani Cbijanović

- Ovo vam je kraj crtanog filma. Aneli dotakla si najveće dno. Pričala si na lajvu kako se nadaš da si trudna, a onda te Nora odala kad je rekla: " Mama zašto lažeš das i trudna". Prričala si da si najviše volela Janjuša, a abortirala si njegovo dete - rekla je Jovana.

- Kad ti je govorila da je puniš, pije godinama tablete jer ne može ostati trudna - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ti si borbena i fatalna žena: Bora upuštio podršku Aneli, Dača je odmah vratio na fabrička (VIDEO)

- Lažeš! On i ja znamo šta smo radili, a ovo na šta ti aludiraš govori o tebi. Ja dete nikad ne bih abortirala i to govori o meni - rekla je Jovana.

- Nije mi se dopalo što si imao ono sa Filipom u kazinu. Malo ti je bezveze što si udarao na Boginju i nasrtao si na nju. To mi smeta, ja sam sa njoj dobar. Prema meni si korektan uvek i biću. Aneli zameram što je izrekla ono za njega i dete. Mislim da i dalje imaš emocije prema Aneli. Ona jeste jezičara i temperamentna žena, alit o je nejna stvar. Ostaviću nju - rekao je Miki.

- Asmin i ja se ne družimo, ali imamo fer i korektan odnos. Sve najbolje tebi i tvojoj poridic - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ti si jedina riba koju Filip nije hteo ni pijan da j*be: Najveće ponižavanje Boginje do sad, posle ovih reči ništa neće biti isto! (VIDEO)

- Kad si bila Lukina verenica nikad te nisam komentarisala. Pričaš da sam bolesnica, a možeš samo da mi se sagneš. Napala me da branim Milenu Kačavendu - počela je Jovana, nakon čega je najstrašnije nablatila Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SKANDALOZNO! Bojana poručila Aneli da ne treba da ima DECU jer nije dobra majka, pa sve prisutne ostavila bez teksta ovom izjavom! (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči: Matora dala sve od sebe da ponizi Anđela, pa rešila da bude brutalnija nego ikad! Šok! (VIDEO)

Zadruga

PRIJALO MI JE! Aneli otkrila da joj je lepo u Janjuševom društvu, emocije ipak prisutne još uvek?! (VIDEO)

Domaći

ISKOMPLIKOVALO JOJ SE ZDRAVSTVENO STANJE! Teodori Balzak se naglo pogoršalo, ne može ni da govori... Ovo su detalji!

Zadruga

NAZVAO IH 'LAŽNIM RODITELJIMA ŠPARAVALO' Ivan ne može da podnese što je VEZA Anđela i Anite bitnija od njega i Jelene, pa potkačio Rankovića, a onda O

Domaći

Nemam ništa protiv toga da me s tobom prevari: Maja i Aneli napravile haos u kazinu, Asmin ne skida pogled sa njih, NJIH DVE SE POLJUBILE (VIDEO)