Od ovoga ne može dalje: Aneli pokuašala da ponizi Jovanu Cvijanović preko trudnoće, otkrila da ne može da ima decu! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Jovani Cbijanović

- Ovo vam je kraj crtanog filma. Aneli dotakla si najveće dno. Pričala si na lajvu kako se nadaš da si trudna, a onda te Nora odala kad je rekla: " Mama zašto lažeš das i trudna". Prričala si da si najviše volela Janjuša, a abortirala si njegovo dete - rekla je Jovana.

- Kad ti je govorila da je puniš, pije godinama tablete jer ne može ostati trudna - rekla je Aneli.

- Lažeš! On i ja znamo šta smo radili, a ovo na šta ti aludiraš govori o tebi. Ja dete nikad ne bih abortirala i to govori o meni - rekla je Jovana.

- Nije mi se dopalo što si imao ono sa Filipom u kazinu. Malo ti je bezveze što si udarao na Boginju i nasrtao si na nju. To mi smeta, ja sam sa njoj dobar. Prema meni si korektan uvek i biću. Aneli zameram što je izrekla ono za njega i dete. Mislim da i dalje imaš emocije prema Aneli. Ona jeste jezičara i temperamentna žena, alit o je nejna stvar. Ostaviću nju - rekao je Miki.

- Asmin i ja se ne družimo, ali imamo fer i korektan odnos. Sve najbolje tebi i tvojoj poridic - rekao je Milan.

- Kad si bila Lukina verenica nikad te nisam komentarisala. Pričaš da sam bolesnica, a možeš samo da mi se sagneš. Napala me da branim Milenu Kačavendu - počela je Jovana, nakon čega je najstrašnije nablatila Aneli.

