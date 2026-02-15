Šok i neverica! Sara Stojanović po deseti put ostavila prošlost iza sebe, evo u kog momka je danas zaljubljena! (VIDEO)

Neočakivano!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala je reč Dragani Staojnčević.

- Niko ne zna tvoj mišljenje o ljudima koje voliš i ne voliš. Što se Maje tiče mislim da ti radi samo ego jer još nije pala na tvoj šarm i muvanje. SVe što ona radi se zaboravlja kad je svi napadnete i ona ispadne žrtva. Danas je krišom dala pare da Nerio kupi njoj poklon. Danas me navela za zaljublkjenu osobu i mislim da je promenila mišljenje o meni. Ostavljam Asmina - rekla je Dragana.

- Asmin je neko ko mi se sviđao od prvog dana! Ja sam neko ko je mislio da ne može sam kroz rijaliti, ali nema veze. Dala sam mu pare jer si čuo da želim u Odabrane, tako se poštuje žena i to je pravi muškarac. Danas sam ti poklonila mafin i to ti dovoljno govori. Neka mi se smeju svi, navikla sam! Prošlost sam ostavila iza sebe! Aneli tebi želim da povratiš svoje dostojanstvo. Ostavljam Asmina - rekla je Sara.

- Ovoje su poročni i nasilni. Ovde su napravili još gore! Oboije su me vređali bez razloga, nemam lepo mišljenje i o jednoj ni o drugoj osobi. Poslaću Asmina - rekla je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić