Suze, prekidi prijateljstva i žestoke osude: Takmičari očitali lekciju o ponašanju Aneli i Asminu, Luka ponovo dao sve od sebe da ponizi bivšu verenicu

Noć koju niste smeli da propustite!

Prethodne noć Elitu je posetila voditeljka Ivana Šopić zbog emisije "Nominacije", a takmičari su birali između Aneli Ahmić i Asmina Drudžića.

Prvi koji je nominovao bio je Luka Vujović, on je na početku govorio o odnosu sa Asminom, sve vreme pokušavajući da se opere od svih reči koje je pričao za njega, da bi nakon toga napao Aneli, kako mu je ukrala telefon i kako mu možda krade novac.

Usledila je nominacija Marka Janjuševića Janjuša koji je očitao lekcije Aneli i Asminu o roditeljstvu.

- Vas dvoje ste najgori roditeljim, nema gorih od vas, iskreno, ovde se vodi polemika o kartici, ne o detetu. Ona je mene prozivala, a svima govori monstrum, a i dalje se svađa sa Lukom oko debilnih reči, Iskreno Asminu su roditelji i brat poslali poruku u kojoj su mu sve rekli, da greši i šta treba da radi. Njegov brat je najpametniji sve preko suda. Dete treba imati i oca i majku, oni tri godine ne rešavaju to i ti Aneli što sada plačeš, završila si najbolensiji odnosu, šta te zanima šta on priča - govorio je Janjuš pa je dodao:

- Iskreno ona treba da ide na pregled kod nekoga stručnog, ona ima ozbiljne probleme, a takve nije imala u sedmici. Što se tiče Asmin, on i ja smo razgovarali o nekim stvarima, gde sam zaključio da ću se distancirati od Maje, jer mi deluje da ona tera inat Asminu sa mnom, i ja kažem da sa mnom niko ne može da tara inta - govori je Janjuš.

Maja Marinković se na svojoj nominaciji ogradila od Asmina, te mu je rekla da nema nameru da bude sa njim, i još jednom stavila do znanja da on nju uhodi, te ga je zbog toga poslala u izolaciju.

Milena Kačavenda je u svom stilu sasula Aneli sve u lice, i dala Asminu vetar u leđa.

- Ne možeš svake godine da se veriš, živiš sa nekim i karticama. Odvratna je i najveća je provokatorka. Ona je sad odjednom fina tetka i on bi voleo da ona pleše. Mrtva je nserećna akd nema temu i vređa sve žene. Nju ubija kad nije bitna. Njene suze me ne dotiču, zabole me k*rac za njenu situaciju. U svim izlaganjima je kontradiktorna. Asminu je oduzeto pravo na rodoiteljstvo! Lema ljude, provocira i vrlo je pokvarena. Asmin glup čovek nije, odlično sve zna. Imamo ženu koja je zabljubljena u tri ubice, manijaka i ludaka. Ona je svakoga nazvala ubicom i kriminalcem. Ova žena je spremna na sve i ne znam kako neko ima želudac da bude sa njom?! Rekla sam mu da sa ovom ženom nema dogovora. Njoj je jedino stalo do Asmina. Ja mogu da potpišem da j eovaj čovek lud za Majom i da bi se sutra oženio sa njom. Ona treba da konjoše do kraja i da ovako stondira. Njega ću poslati da može da uživa sa Majom - rekla je MIlena.

Uroš Stanić je svojom nominacijom izbacio Asmina iz takta:

- On je pokazao dno dna postupke. Ono što on može da izusti mislim da ne može niko. Pokazao je da je sprdnja nacije. Sve si loše karakteristike pokazap. Postao si papučar i poltron Maje Marinković i podg*zna muva. Pokušava da nametne lažni autoritet. Ako ona nije razumna mogao si ti da budeš, a ne da iznosite takav rpljav veš. Dva hodajuća blama i ponora ovog društva. Smatram da si jedna bipolarna osoba, nemaš stav ni mišljenje. Dopustio si da budeš maskota Maje Marinković, dozvolio si da ti lupa jaja o glavu. Staniju si oblatio ovde zbog Maje. Krivo mi je što je Aneli sebi dozvolila da ima kurv*nsko ponašanje, voleo bih da se vrati na staru Aneli. Pokazala si da ne biraš, da oni biraju. Bacila si sve reči niz vodu. Sve si ih nazivala montrumima i onda si ih ovde oprala. Nominujem Asmina - rekao je Uroš.

Tokom nominacije Bore Terzića Terze došlo je do sukoba njega i Luke zbog Asmina.

- Aneli većuina te koristi za rijalti. Kad pokušate da spustite loptu oni vas dodatno nagaze, a vi ne umete da se kontrolišete. Asmine, moj i tvoj odnos je fenomenalan i nisam čuo da si rekao bilo šta loše o meni. Sa mnnom najmanje pričaš o rijalitiju. I ti i Maja gajite neke simpatije. Rekao sam ti da prestaneš sa svim uvredama što se tiče Aneli, moraš da prećutiš i izbvadiš kestenove iz vatre. Od Aneli sad prvite žrtvu! Ja te neću gaziti, vidim da se raspadaš. Moraš da spustiš loptu da bi i sebi pomogla - rekao je Terza.

- One ako žele njoj dobro onda mroaju mene da pretanu da pljuju napolju - rekao je Asmin.

- Luka znaš li koliko smešno izgledaš kad se udružuješ sa Asminom protiv nje!? Ti si govorio stvari u svađi sa njom, govorio si da je Nora tebe zvala tatom. Predstavljaš da ti više voliš Noru od njega. Ne spominju mu dete, znam šta njega boli - rekao je Terza.

- Šta si ti ovde? Zapamti dan ovaj - vikao je Luka.

- Ko si ti meni u životu druže? Da si mi bio bitan napolju ja bih te zvao da se vidimo. Samo vam je bitno da vidite koliku podršku čovek ima - rekao je Terza.

Naravno tu nije bio kraj, Asmin je zaratio i sa Bebicom tokom nominacija, a sa druge strane došlo je do sukoba između Matore i Janjuša.

Boginja je tokom nominacije sasula Aneli i Asminu sve u lice, a onda je Asmin rešio da joj odgovori u svom stilu:

- Ti si jedina riba koju Filip nije hteo ni pijan da j*be - rekao je Asmin.

Nominacije Bore i Dače su sgurno ostavile utisak na Aneli i Asmina.

- Asminu zameram što se druži sa Lukom. On mora da zna da on njemu nije dobro mislio kad se udruživao sa Aneli i Stiom. Ovaj čovek tebe mrzi i nije na tvojoj strani. Voliš da se baviš belim lažima koje idu tebi u korist. Ti si dozvolila da se dete igra u sobi gde su narkotici - rekao je Dača.

- Ja Aneli gotivim, ona je borbena žena i fatalna. Nema žurke bez tebe! Jedna si od retkih koja ovde stala uz mene kad sam imao probleme. Spusti loptu, bilo bi lakše i tebi i njemu da vidite dete za rođendan. Asminu mogu malo da zamerim što se tiče Uroša jer ste hteli mene malo da sprdate - rekao je Bora.

Jovana Cvijanović je naredna nominovala:

- Ovo vam je kraj crtanog filma. Aneli dotakla si najveće dno. Pričala si na lajvu kako se nadaš da si trudna, a onda te Nora odala kad je rekla: " Mama zašto lažeš das i trudna". Prričala si da si najviše volela Janjuša, a abortirala si njegovo dete - rekla je Jovana.

- Kad ti je govorila da je puniš, pije godinama tablete jer ne može ostati trudna - rekla je Aneli.

- Lažeš! On i ja znamo šta smo radili, a ovo na šta ti aludiraš govori o tebi. Ja dete nikad ne bih abortirala i to govori o meni - rekla je Jovana.

Lepi MIća je svojom nominacijom očitao lekciju Aneli i svim njenim bivšim verenicima.

- Asmin i Aneli su izazvali buru komentara i svega poslednje dve godine. Borba i dalje traje, a napolju se vodi rat sigurno što mi ne znamo. Aneli je neko ko je u životnom problemu gde je i sama režiser svoje priče. Porodicu, majku, oca i brata ti daje Bog, a sve ostalo sama biraš. Iza uspešnog muža stoji uspešna žena! Ona dozvoljava sebi da je neko najstrašnije vređa, izgubila je osećaj ta granicu tolerancije. Ona dozvoljava sebi da kaže svakome svašta, a isto tako i njoj da kažu. Ti si njoj verenik bio! Nema bivši, verenik je verenik! Isti ste. Imaš emociju prema toj ženi. Ona je vaš izbor i ti si njen. Ona je s tbom abortirala dete, veće bliskosti nema! - rekao je Mića.

Nakon silnih nominacija, voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima da ove nedelje neće biti izbacivanja odlukom Velikog šefa.

Autor: N.B.