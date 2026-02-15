Evo gde se nalazi Lukin telefon: Biljana Vujović sve otkrila, ubeđena da je to bila Anelina igra, pa oplela po bivšoj snajki (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Joca Novinar je u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" ugostio Biljanu Vujović, majku aktulenog učesnika Elite, Luke Vujovića.

Na samom početku razgovora Biljana je otkrila da je rešila da progovori o Lukinom telefonu:

- Aneli je izjavila da je telefon kod Karića, pa da je kod Grofice, a onda je rekla da je meni ostavila telefon ispred vrata, a to je sve laž. Osman i ja smo imali čarke, on je mene zezao i rekao da je telefon kod Grofice, a meni je telefon bio potreban zbog Lukine firmme, a on je rekao Aneli da mi ostavi telefon pre njegovog ulaska što ona nije uradila, već je napravila sebi priču a videli smo i zbog čega - rekla je Biljana pa je otkrila šta sve ima u tom telefonu:

- Ja znam da Luka ne laže, ako je rekao da tom telefonu ima sve, onda stvarno ima sve. Ja ću to pogledati zajedno sa njegovom drugom za kojeg je on rekao da odem kod njega.

Jocu je zanimalo koliko se Aneli promenila nakon veridbe što je Luka pričao, pre svega da se nije brinula o Nori:

- Ja ne mogu da potvrdim mnoge stvari, jer je on krio to od mene, da je on meni rekao neke stvari, ja ona sa mnom ne bi mogla da priča. Aneli je uzela sve poklone od podrške i odnela u Sarajevo ili Dubrovnik, nije odnela samo slike njihove, a te ću da zapalim. Moram da dodam da je sve ružno o Siti i Grofici Aneli pričala, da je Sita prodala njena kola, da joj je tražila pare za sve usluge - rekla je Biljana.

Autor: N.B.