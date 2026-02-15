AKTUELNO

Groficu ne može očima da vidi: Lukina majka otkrila šta najviše zamera Ahmićima, zbog ovoga uzdigla Durdžiće u nebesa (VIDEO)

Ne štedi!

Joca Novinar je u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" ugostio Biljanu Vujović, majku aktulenog učesnika Elite, Luke Vujovića.

Biljana se osvrnula i na Anelinu porodicu, te je otkrila da Groficu ne može da smisli.

- Kada je Grofica u prošloj sezoni vređala Luku, ja sam rekla da sa njom neću nikada popiti kafu, nismo imale nikakav odnos, a nisam se videla ni sa Sitom, a sa Aneli sam se videla 3,4 puta na po 5 minuta, a sa druge strane, Asminova porodica mi je legla, i baš smo se razumeli, a za Novu godinu sam izbegla Groficu, nisam htela da je vidim.

Pored toga, Lukina majka je prokomentarisala to što je Aneli rekla da je tokom leta i života sa Lukom sve vreme provocirala Janjuša:

- To je jako ružno, ali znate kako, takav osobe nikada ne nalete na ljubav, oni ne znaju da daju ljubav, meni je žao ali ona neće osetiti nikada takvu ljubav, pravu. Luka se sa svima posvađao zbog nje, išao je glavom kroz zid. Setimo se kako je branio Situ, Groficu, Aneli, ali eto. On je meni govorio da je ona dobra, da je divana, ali da je imala probelem, ja sam im bila podrška. Meni su Asminovi roditelji rekli da je to 5 odsto onoga što su oni trpeli, - rekla je Biljana.

