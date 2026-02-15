AKTUELNO

Ako žele dete, imaju njenu podršku: Evo zbog čega se Biljani svidela Anita, ovo joj neće zaboraviti (VIDEO)

Foto: privatna arhiva, pink.rs

Joca Novinar je u novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje" ugostio Biljanu Vujović, majku aktulenog učesnika Elite, Luke Vujovića.

Biljana je nakon toga govorila o vezi njenog sina sa Anitom Stanojlović:

- Kada ljudi vide pakao u kojem je on bio, ovo sa Anitom je raj, a ja sam njoj zamerila što mu je lupila šamar. Takođe moram da kažem da je on pao na Majinu provokaciju, te je Anita reagovala a i ja bih mu lupila šamar, njemu nije mesto ni pored Maje, ni pored Aneli, već pored Anite, ona brine o njemu. Moram da kažem i da oni ne budu zajedno, ona je meni donela mir i slobodu - rekla je Biljana pa je dodala:

- Ne mogu da shvatim u čemu je problem oko podrške, neki podržavaju Luku, neki ne, a oni su svesni svojih kvaliteta, grešili su svi, pa šta. Pričaju da prave bebu, ja iskreno volim sve što moj sin voli i želi, iskreno vreme je za novu bebu, a Anita i on su mi super i biće lepo dete - rekla je Biljana.

