Prvo oglašavanje Anđele Đuričić nakon raskida sa Gastozom! Otkrila planove za budućnost, pa potkačila bivšeg: To je jedan...

Izvor: Pink.rs

U novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal" uključila se bivša učesnica Elite 8 Anđela Đuričić.

Reporterka Katarina Rogojević sačekala je Anđelu Đuričić na aerodromu, kad se vraća sa putovanja iz Dubaija. Ona je tom prilikom otkrila kakvi su ju trenutni planovi za boravak u Beogradu.

- Sada me čeka dosta obaveza, sad kad dođem idem odmah na frizuru jer imam rođendan. Juče sam bila u Abu Dabiju, predivno novo iskustvo. Nije bilo zaljubljeno, ali sam posetila nove kulture i nešto sam novo naučila.

Osvrnula se i na komentare da je procvetala nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Uvek sam ja cvetala, ali je najlepše kad smo zaljubljeni. To je jedan prelep period. Ja volim da volim nekoga i da me neko voli, ali Bože moj, ljudi se sastaju i rastaju. Ja sam poslednje dve godine zavolela život.  i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba.

Donela je odluku da živi punim plućima i da nadoknadi sve propušteno do sad.

- U Eliti sam imala jedan loš period, o tome sam pričala u Eliti 8, i provodila sam vreme odvojena od svega. Sada sam stvarno odlučila da i kad mi nije dan ili nedelja dobra, da treba da se živi punim plućima. Sve što sam propustila i ta iskustva na koja nisam bila spremna, sada hoću da nadoknadim sve što sam propustila. Hoću sve da vidim i posetim.

Prokomentarisala je navode da je odlaskom na Tajland provocirala bivšeg dečka.

- Pišu ljudi svašta, ali zaista ne. Na Tajlandu i u Dubaiju mi je bilo predivno, i već planiram sledeću destinaciju. Bilo mi je prelepo i to je to.

