Gotovo je, precrtan je! Pogledajte šta nam je rekla Stanija kad smo je pitali za Asmina i šuškanjima o dečku milioneru

Već nekoliko dana unazad, jedna od glavnih tema svakako je odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a nedavno je Asmin spomenuo kako je Nora tokom jednog video poziva prepoznala Staniju Dobrojević, njegovu tadašnju devojku, i rekla: "Maka, vidi ove", a sada smo pozvali rijaliti zvezdu!

Odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić svakodnevno intrigira javnost, a iz dana u dan njih dvoje iznose novitete za koje javnost nije znala, a kako su konstantno u najžešćim svađama, te tako milioni gledalaca netremice prate ovaj odnos.

Kako je Asmin nedavno spomenuo Staniju Dobrojević, svoju bivšu devojku, otkrivši da ju je njegova ćerka Nora tokom jednog video poziva prepoznala i rekla: "Maka, vidi ove", mi smo stupili u kontakt sa njom kako bi nam dala komentar. No, međutim, nas je i zanimalo kako reaguje na šuškanja i medijske naslove da je našla dečka milionera, koji želi da je oženi i koji je odveo na Bahame.

- Završila sam sa starim pričama i sa ljudima koji ne mogu da isprate moj nivo. Verovala sam pogrešnima i to je lekcija, ne poraz. Moja odanost je bila čista, njihove namere nisu. Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo. Moj život ide dalje, Majami, moj brend, moj mir, moj kvalitet. Ko to nije znao da ceni više nema pristup. Imam bajku od života koju sam kvarila pogrešnim izborima - rekla je Stanija u izjavi za Pink.rs, te je dodala:

Emotivni život je čvrsto pod ključem posle svih javnih udaraca, lekcija i iskustava. Što se tiče rijalitija i učesnika, svako igra svoju igru i pokazuje svoje lice, ja sam se od toga potpuno distancirala i ne želim da komentarišem tuđe odnose, uvrede niti prljave priče. To je sve što imam da kažem na tu temu.

