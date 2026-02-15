AKTUELNO

Velika je razlika između javne ličnosti i javnog blama: Ilija Pečenica bez dlake na jeziku o bivšim cimerima, a ON mu je posebno zapao za oko! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su bivšeg učesnika Elite 9, Iliju Pečenicu.

Ilija Pečenica je na samom početku prokomentarisao svoje učešće u Beloj kući, te je priznao šta ga je to sprečilo da bude aktivniji za crnim stolom.

Foto: RED TV Printscreen

- Meni je bilo sasvim dovoljno tih pet meseci, ali svima je bilo jako čudno. Kontam da je problem moja aktivnost za Crnim stolom. Kad skoči njih 15 budem u fazonu da ću prećutati. Izgleda da im je to primarni posao i ne dozvoljavaju da neko nešto kaže. Oni se nadjačavaju i mene to smara. Iva Dubai je sedela pored mene i ja baš kažem: "Gledaj stoku". Mene su van stola stvarno gotivili svi ljudi, osim Bebice. Mnogo su zagrizli u te neke teme. Ko sam ja da sudim o aferi "Kofer", o ubistvu Riste?! To ide samo tuži, seci, timovi advokata... Ja za pojedine osobe ne bih voleo komšije da mi budu. Velika je razlika između javnih ličnosti i javnih blamova. Luka mi je najnejasniji. Ima sina od 14 godina, nek dođe malo sebi - rekao je Ilija.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

