Razvezao jezik! Bivši učesnik Elite 9 dao svoj sud o odnosu Aneli i Luke, evo čiju stranu je na kraju zauzeo! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su bivšeg učesnika Elite 9 Iliju Pečenicu.

Ilija Pečenica se ovom prilikom osvrnuo na odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja Aneli znam pre rijalitija, a Luka se mnogo zalaufao zbog Site, Grofice i svega, a onda se ovamo odrekao svoje porodice. Ušao je i govori da je Aneli Ilijina prijateljica. Ne, ne, ona je klijent salona i moja poznanica. On ide iz krajnosti u krajnost. To su takva otkrića, pa onda fanovi. Da li je on nju tukao iza zgrade ili nije... Ma kastrofa! Meni ovo deluje fejk sve, priča se jedno, a radi se drugo. On je bio sa njom prošle godine, pa su napolju mesec dana bili i odmah veridba, da li je normalan?! - rekao je Ilija, pa dodao:

- Meni je u jednom momentu izgledalo kao da su ga Aneli i njena porodica ubacili da im brani leđa. Kad je ušla Aneli, ispostavilo se da je ona iskrenija. Ona preuveličava doduše. Luka je mnogo zadojen rijalitijem. KAd je ona ušla rekla mu je da je sve videla za Maju, da joj je dodao paštetu, a meni to ništa nije jasno. Imamo priču i za tog Davida. Uporno se ta priča poteže sa Aneli, pa se onda približava Asminu i glumi dobrog očuha. Ja kažem kao da ima neki scenario. Meni ovo ništa nije jasno šta čovek radi. On nije loš, ali preteruje nekako - završio je Ilija.

Autor: A.Anđić