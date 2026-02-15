AKTUELNO

Domaći

Maja proglasila Aleks Nikolić Janjuševom kombinacijom: Udarila na ljutu suparnicu, žestoko je isprozivala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ ||

Bukti rat!

Dača Virijević razgovarao je s Majom Marinković kada je ona u jednom istakla da je pobednica ''Zadruge 6'', Aleksandra Nikolić bila samo kombinacija Marku Janjuševiću Janjušu.

pročitajte još

Ti si borbena i fatalna žena: Bora upuštio podršku Aneli, Dača je odmah vratio na fabrička (VIDEO)

- Kakva je to ljubav bila Dačo moj - rekla je Maja i pogledala u Janjuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti pričaš - dodao je Janjuš.

- Pitaj ga samo šta su radili u ekonomskom iza klime - rekla je Maja.

- Janjuše koja devojka ti je bila najbolja u rijalitiju? - upitao je Dača.

pročitajte još

SADA JE SVE JASNO: Maja stavila Asminu do znanja da li ima šanse kod nje (VIDEO)

- Aleksandra Nikolić - rekla je Maja.

- Pobednica Aleksandra Nikolić? - upitao je Dača.

- Tako je, to ti je Janjuševa kombinacija - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije - dobacio je Janjuš.

- Mina, nemoj da se praviš luda. Reci kako je bilo - rekla je Maja.

pročitajte još

Tresu se Šimanovci! Asmin isteruje pravdu, urla iz petnih žila jer je Maja Marinković pokradena! (VIDEO)

- Pa jeste, kombinacija - dodala je Vrbaški.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'POKAZALA SI KAKAV SI FOLIRANT!' Maja i Aneli žestoko zaratile, Marinkovićeva je PODSETILA da je ona BROJ JEDAN u Janjuševom životu, pa joj Ahmićeva u

Zadruga

Fanovi su me gledali godinama i kopirali: Maja razvezala jezik i urnisala Aneli, pa je proglasila fetišarkom! (VIDEO)

Domaći

Udružile zle jezike: Maja i Aneli brutalno oblatile Anitu jer je glupa, ona nikad žešće uzvratila i udarila na njihov izgled! (VIDEO)

Zadruga

DRAMA U FRIZERSKOM SALONU: Miljana i Maja se žestoko zakačile, Asmin stao na stranu Marinkovićeve! (VIDEO)

Zadruga

ODVRATNA SI I NAKON DESET OPERACIJA: Sandri popustile kočnice, pa žestoko isprozivala Aneli! (VIDEO)

Domaći

TAKI I TEODORA IDU NA SUD?! Teodora najavila TUŽBU Marinkoviću, Maja joj žestoko ODBRUSILA: NE ZNA GDE UDARA, GUBI SE U SVOJIM LAŽIMA! (VIDEO)