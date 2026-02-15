Maja proglasila Aleks Nikolić Janjuševom kombinacijom: Udarila na ljutu suparnicu, žestoko je isprozivala! (VIDEO)

Bukti rat!

Dača Virijević razgovarao je s Majom Marinković kada je ona u jednom istakla da je pobednica ''Zadruge 6'', Aleksandra Nikolić bila samo kombinacija Marku Janjuševiću Janjušu.

- Kakva je to ljubav bila Dačo moj - rekla je Maja i pogledala u Janjuša.

- Šta ti pričaš - dodao je Janjuš.

- Pitaj ga samo šta su radili u ekonomskom iza klime - rekla je Maja.

- Janjuše koja devojka ti je bila najbolja u rijalitiju? - upitao je Dača.

- Aleksandra Nikolić - rekla je Maja.

- Pobednica Aleksandra Nikolić? - upitao je Dača.

- Tako je, to ti je Janjuševa kombinacija - rekla je Maja.

- Nije - dobacio je Janjuš.

- Mina, nemoj da se praviš luda. Reci kako je bilo - rekla je Maja.

- Pa jeste, kombinacija - dodala je Vrbaški.

Autor: N.Panić