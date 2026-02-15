Nikad gora noć za Aneli Ahmić: Brutalno unakazila Luku, sad je sigurna da ga Anita huška da joj uništava život! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić u "Šiša baru". Ona je na samom početku pričala o sinoćnim nominacijama i haosu sa Lukom Vujovićem.

- Iznerviralo me je jer on više ne zna na koju kartu da ide, a Anita ga dodatno pumpa. Ja ne znam šta bi on sledeće mogao da slaže i da ispriča. Svesna sam sa kakvim čovekom sam upoznala svoje dete. Možda nije trebalo tako da reagujem, ali dokazaće se da nije bio u pravu. To što je pričao nije istina, on ide sad na kartu mene da ogadi, a Anita ga mnogo filuje - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što Luka kaže da nećeš da dozvoliš da je tvoje dete pod traumama zbog njegovog ponašanja - dodao je Darko.

- Nije bila trauma. On jako glasno priča, ja ovde začepim uši. Ja sam govorila da se ne dere ispred deteta. Ja nisam ni Asmiu dozvoljavala da se dere ispred deteta, pa nisam ni njemu. Šokatno mi je, oni meni žele da oduzmu dete, ali oni ne mogu da mi oduzmu dete. Samo da podržiš nekog da mi oduzme dete meni to boli. Šta sam ja dozvolila da mi se stalno spominje ime deteta? Asmin i ja imamo problem, ali ljudi prelaze neke mere - nastavila je ona.

- Koliko te je u petak Asmin izveo iz takta kad je postavljao pitanja zbog kojih smatra da si loša majka? - pitao je voditelj.

- To nije istina, a ja nisam mogla da odbijem i kažem da ovde ne mogu da dođem. Nora je otišla sa mojom majkom, ispratile smo Luku. Ja nisam samo 45 dana bila sa Norom za tri godine. Mi smo po ceo dan bili napolju, Luka bi palio TikTok, a ja sam bila sa Norom u sobi. Sve postoji zabeležno, podrška sve to slika. On se zapetljao o svojim lažima, rekao da će pričati o Siti, ali se zapetljao - govorila je Aneli, a onda otkrila da li je ljubomorna na Maju Marinković

- Treba Maja da ga pravi magarcem. Mi smo ribice, a on je čistač. On je sluga Maje Marinković. Maja nema dobro mišljenje o njemu, ja to znam, a Maja je odlepila za Filipom. On je došao da budi Hanu da je pita zašto je uzela Majin doručak. Posle pola sata opet ju je napao. Hana i Nerio su mu odgovarali dok su pljuvali Situ, a sad kad više nije tema ne odgovaraju im - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić