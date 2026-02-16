Alibaba spremio ozbiljnu taktiku: Priznao da Janjuša čeka na zicer, pa Aneli unakazio kao majku! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o svađi sa Hanom Duvnjak, ali i o odnosu s Majom Marinković.

- Asmine, da li si se malo smirio jer si napravio opštu dramu zato što je Maji ukraden doručak? - upitao je Darko.

- Krenuo sam na kapiju i Maja mi kaže da joj je Hana ukrala doručak, a ja odem da probudim Hanu odmah da saznam gde je Majin doručak. Ja sam onda odneo Maji doručak i cigare, a Aneli je izgorela od ljubomore. Čista ljubomora je kod Aneli i Maje, ništa drugo. Ja tvrdim da zanimam i Aneli i Maju, a Aneli je s njom drugaricom da bi joj govorila da nju gleda. Maja je jako inteligentna žena - rekao je Alibaba.

- Kakav ti ona fidbek daje? Ovo nije prvi put da pričaš da je zanimaš - rekao je Darko.

- Vidim po njoj i osetim, ali ima neki strah. Maja se plaši da je ne iskoristim i plaši se da ne uđe Stanija, pa da je ne ostavim. Ima krupnih stvari oko koje se ona plaši, ali sigurno sam kriv jer joj nisam dao sigurnost. Videću kako budem raspoložen, možda promenim neke stvari na sebi - rekao je Alibaba.

- Zbog čega te svi okreću od Maje? - upitao je Darko.

- Mene ne voli niko u kući, mnogi su sinoć koristili priliku kao da me šalju zbog Maje u izolaciju. Jedini iskren je bio Terza, ali i Kačavenda i Janjuš. Prošli put me ostavilo samo deset ljudi, a sada smo videli drugu stvar. Ja ništa ne radim zarad rijalitija, glumim malo i tako dalje - rekao je Alibaba.

- Kako ti deluje to što Janjuš navodno ne zna da si zaljubljen u nju - rekao je Darko.

- To je i meni bilo malo čudno, ali za sad ne bih da komentarišem. Pustio sam ga da vidim da li će neke stvari uraditi, a sad samo pratim situaciju i hoću tri puta da merim, a jednom da sečem. Ja lično njega gotivim, voleo bih da Aneli bude s njim. Lično protiv njega nemam ništa, a nisam nijednog svog druga izdao - rekao je Alibaba.

- Kakav si s Lukom sad? - upitao je Darko.

- Trenutno mi odgovara sve što on trenutno priča, njega ne mrzim jer znam da je neke stvari radio namerno. Njih tri su smećarke koje uče Noru da joj je Luka tata, ali ja mnogo puta ovde progutam neke stvari. Sve što sam govorio o Aneli, Luka je sad potvrdio. Kada sam Aneli pitao na novinarama neka pitanja, hteo sam da vidim neke stvari - rekao je Alibaba.

- Kakav si zaključak izveo iz tih njenih odgovora? - upitao je Darko.

- Ona ne zna koju boju njeno dete najviše voli, ne zna kakve patike njeno dete voli. Ona ništa ne zna apsolutno, ne zna ništa - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić