Ništa veza, samo kombinacija: Janjuš ugasio svaku nadu za ljubav s Aneli, pa Alibabu žestoko isponižavao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je govorio o gorućim temama u Beloj kući, a potom se osvrnuo i na odnos s Aneli Ahmić.

- Kakav si to drug Asminu, kaže da nisi pokazao kodekse? - upitao je Darko.

- Ja Maju masiram otkad smo ušli i vidim ja neko peckanje, pa sam se sklonio. Ona završi sa Filipom i ja se pitam: ''Što bih se ja sklanjao?''. Ne može pet meseci imati isti odnos s Majom, a između nas se desi nešto spontano kao što je uvek bila zaj*bancija. Mene niko nije zapitao da li meni smeta što on muva moju bivšu, ali to me ni ne zanima. Isto tako, nemoj ni da drugi zameraju meni nešto dok pritom ja ne radim ništa namerno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćete ti i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja s njom nikad ne bih bio u vezi, bio bi u kominaciji i to je to. Ja svakoj obećam da ću imati nešti s njom napolju - rekao je Janjuš.

- Kakvo ti je mišljenje o Matoroj? - upitao je Darko.

- Iskreno da ti kažem da od prošle sezone ne mogu očima da je gledam apsolutno. Sedeo sam s nekim njenim društvom koji su pričali da je ona jako loša osoba. Dragana ne postoji u životu, ona nema gram živosti. Ona je sa mnom bila zaj*bant, ovo ne liči ni na šta - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što je Matora zapela da malo i tebe komentarišemo? - upitao je Darko.

- Ne znam, ona meni govori da sam ljubomoran kao jer je ona s Draganom. Je l' sreća da Dragana ćuti sve vreme? - upitao je Janjuš.

- Pokačio si se s Majom - rekao je Darko.

- Vidim da kao da hoće da pravi Asmina ljubomornim. Ne razumem poentu muvanja Asmina i Maje iskreno, šta ako uđe Stanija? Ukoliko ti se neko sviđa, onda ti se sviđa samo ta osoba i ne ideš kod petnaest osoba. On ne može Filipa očima da gleda zbog Maje, ali ja nemam zlu krv prema njemu stvarno jer je korektan prema meni - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nazvao si Kačavendu tetkom od Mocarta, a kako gledaš na to što te ona danas ogovarala s Matorom da si ljubomoran? - upitao je Darko.

- Milena Kačavenda je jako kvarna žena, mnogo mi je pala u očima i nikad se ne bih pomirio s njim. Ona je loš čovek, a sad su joj Matora i Dušica najbolje drugarice. Iskreno da ti kažem da ona nema više ni s kim da se druži, a što se tiče ljubomore, gde ja ljubomorišem? Niđe veze, oni mogu da se uzmu ako hoću. Babuskara klasična, Mocartova tetka s onim loknama - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

