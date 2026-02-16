AKTUELNO

Skinula masku Anđelu Rankoviću: Anita razvezala jezik! Nikog više ne štedi, Luka i ona imaju plan za Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Anitu Stanojlović, koja je komentarisala sva aktuelna dešavanja iz Bele kuće.

- Aneli želi da bude žrtva i želi da se priča, a mi imamo dgovor da on više neće da daje materijal. Luka je ispao monstrum i da je dete imamo traume od njega. Luki nije svejedno, a ja sam ga savetovala da se ne meša u porodične odnose. Ne treba da iznosi detalje jer može samo da nadrlja - rekla je Anita.

- Šta misliš o Anelinom majčinstvu? - pitao je voditelj.

- Ćim je ovde i zaražuje ona je dobra majka. To afterisanje napolju ne radi dobra majka. JA sam dete razmazila do granice da je on katastrofa jer sam želela sve da mu nadomestim. Aneli je prodala svoju porodicu, ovde uvlači svoje dete i priča da je neko hteo da ga ubije - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- U četvrtak si pukla i rekla šta imaš, u petak si bila vrlo direktna. Da li si skinula masku Anđelu Rankoviću?

- Mislim da sam mu skinula masku kad sam pustila snimak kako mi lomi telefon. On se pripremio ovde da me gzazi i da opere sebe, ali sam bila mudrija. On ne može da se opere od toga kako se ophodio prema meni i od toga šta ja sve znam - rekla je Anita.

- Kakva je atmosfera između tebe, Luke, Terze i Sofije? - pitao je voditelj.

- Sofija i ja smo okej i neću da se svađam zbog njih. Luka je baš besan zbog Terze. Terza je njemu rekaod da priča sve koncizno da bi bio direktan - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

