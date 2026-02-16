AKTUELNO

Domaći

Pljušte prozivke na sve strane: Aneli i Janjuš žestoko zaratili, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

U Beloj kući došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. U jednom trenutku tenzija je dostigla vrhunac, pa je reagovalo obezbeđenje.

- Rekla si da sam ti obećao vezu, a ti možeš samo kombinacija da mi budeš - govorio je Janjuš.

- Vidi se sve i kad šapućeš - dodala je Aneli.

- Ja nikad ne bih bila kombinacija. To što je imam sa tobom i što pričam imam pravo. Ja sa tobom imam pravo da se grlim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idi ko šefa, rekao je da te vređam - poručio je Janjuš.

- Jedino me zanima da dokažem da se vi ne volite ( Asmin i Janjuš). Nije mi interes da vas svađam, nego da mene ne pravite budalom. Mene napolju ne zanima jedan beskintović poput tebe. Ja ću da razotkrijem vaša ražna prijateljstva - pričala je ona.

- Pre mesec dana si se ovde ljubila - rekao je Janjuš.

- Bolje pazi sa kim se ljubi tvoja žena - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

