Anđelo Ranković u suzama: Zbog majke zajecao na komade, pa urnisao Anitu Stanojlović! (VIDEO)

Unakazio bivšu!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Anđelo, šta se zbiva sa Anitom? - upitao je Darko.

- Izgleda da mi je to hvala što sam bio uz nju sve vreme. Opsednuta je sa mnom i ovde i napolju, samo zato što sam hteo da nastavim dalje. Konstantno me provlačila malo po malo, a onda i dala drugim ljudima oružje u ruke. Dešava se četiri meseca da ona seje o meni ljudima po kući i puštala otrov, a ja sam izbegavao konflikt s njom - rekao je Anđelo.

- Što udaraju na tvoju majku? - upitao je Darko.

- Mene to boli. Ja imam svoj stan i zarađujem, ali živim s majkom zbog nje jer je volim i jer me ona voli. Onaine i moju porodicu sutra. Ja ću poslednji dinar dati majci, a ona je ceo život odvajala i davala meni. Ne osuđujem nikoga ko nastavi sa svojim životom, a moja majka otkad je završila s mojim ocem, nisam je video ni s jednim muškarcem već se posvetila samo meni. Nikada nije dirala nikoga, nikoga nije blatila i svi udaraju po njoj. Znaju da me boli, zato i udaraju na nju. Ja tamo ćutim jer ne želim da me vide tako, a u Zadruzi 1 sam skakao da se bijem kad mi neko spomene majku. Ja sam pričao o Anitinoj braći jer sam im ja pomogao, a ona nije ništa pomogla mojoj majki da bi pričala o njoj - rekao je Anđelo, pa dodao:

- Meni majka nikad pričala s kim da budem već mi je rekla da ću naj*bati sa Anitom i u pravu je. Za sve što mi je rekla je bila u pravu, nikada išta nije pogrešila. Moja mama ne greši u proceni, sve je pogodila. Ja sam dobio nap*šavanje što nisam ostao budan do pet dok je ona bila u Narod pita i nisam ostao do šest. Dobio sam flašu u glavu i tako dalje. Ja sam dobio toliko smaranje od nje zbog hotela Bajadera, a čuo sam drugu priču nego što mi je ona ispričala. Slikala je kad daje pare mami da bi imala dokaz ako krene medijski rat - rekao je Anđelo.

- Da li si sad posle svega shvatio sa kakvom si osobom bio? - upitao je Darko.

- Pa sa užasnom, prosto nisam želeo da živim s njom i njenim sinom jer nisam želeo da se zaletim. Može veza i bez zajedničkog života, ali ona je navalila. Ima mnogo ljudi koji me ne vole, ali j*biga psihološka igra - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić