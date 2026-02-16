AKTUELNO

Domaći

Nikada neće svariti njenu prošlost: Miki ponovo žestoko udario na Enu Čolić, posle ovih prozivki joj neće biti dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/E-Stock/Rajko Ristić ||

Haos!

Miki Dudić naredni je bio u Šiša baru i tom prilikom govorio je o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Miki, rekao si svašta za Enu - rekao je Darko.

- Biram reči da ne povredim mog brata i da ne bih ostavio loš utisak ili uvredu na račun njegove devojke. Ona meni nije toliko važna, samo gledam brata da ne povredim. Moram da priznam da ne podržavam to što on planira brak i decu, mislim da on ne bi bio srećna osoba. Jelena Čolić je sebična po svemu što je pokazala svojom izdajom gde mu je zabila nož duboko kada joj se poverio za moju majku. Koliko čujem, nju ni njene sestre, a ni majka ne podržavaju. Ja nisam neko ko nju osuđuje, ona će sutra biti moja snajka i braniću je ukoliko dođe do toga. On treba da bude pametan i da me sluša - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti baš Enu ne možeš da smisliš? - upitao je Darko.

- Nije, mislim da je ona u drugarstvu kul lik. Ona je sebe iskazivala i podizala sebi cenu jer je bila glavna na Fejsbuku, ne odaje mi utisak čestite žene. Podsetimo kako je Mateja rekao u Amidži šou pričao da je Ena bila najbolja u krevetu, pa je sa Munjom flertovala, pa kao ona je demon i tako dalje. Neke takve stvari meni nisu za mog Jovana i za bračnu zajednicu - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti njemu nikako ne možeš da svariš to što je dirala Zlatu? - upitao je Darko.

- Koji normalan čovek može to da svari? Pričala je da svi pomremo i udarala mu na muškost. Ja znam da se moj brat i ja nećemo svađati, ali mislim da Hasan ne zaslužuje to što je Jovan izjavio - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

