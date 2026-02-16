Tukao je pesnicama tokom s*ksa: Ivan dočekao svojih pet minuta da dokrajči Anđela, otkrio šok detalje! (VIDEO)

Šok preokret!

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš Pejine reči? - upitao je Darko.

- Osetio sam da se Miki neprijatno oseća, a dobro je on sve to da tako izmanevrisao. Ja Mikiju ne ispiram mozak, mi smo se čak na početku odaljili. Miki ima apsolutnu brigu i pravo da tako tumači Enu. On je dobro čuo šta je ona izgovorila i za njega, a i za majku i Peju. Mislim da će Peja doživeti da Eni dosadi taj mladić, to Miki i misli, a ima i dete. Ja svojoj izabranici ne bih dao da komentariše mog brata, a kamoli još da takve reči izgovara - rekao je Ivan.

- Da li je Anita skinula masku Anđelu? - upitao je Darko.

- Da, ponosan sam na nju. Nije imao priliku da joj uskače u reč i da joj zapuši usta već je lepo ispričala sve. Po meni je njegova maska odavno skinuta, videlo mu se sve u faci. On se ne oseća dobro u svojoj koži kad je prirodan, a ja ne bih mogao da ne kažem nešto što mi je na duši doslovno nema šanse. Vođenje ljubavi je vođenje ljubavi, a fetiš zavisi od drugih stvari. Meni je Anita rekla da je Anđelo pesnicama udarao tokom s*ksa, a onda dođe u rijaliti sa oreolom - rekao je Ivan.

- Je l' se dešava nešto sa Vanjom? - upitao je Darko.

- Polako, neću nigde da žurim. Drago mi je što sam stabilan - rekao je Ivan.

- Da li je Matora pobedila u raspravi sa Mićom? - upitao je Darko.

- Apsolutno, sad hoće Matora i dalje da se drnda sa Mićom - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić