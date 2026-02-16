Više strasti sam imao s Teodorom: Đukić brutalno ponizio Boginju, više ne želi da čuje za nju! (VIDEO)

Filip Đukić bio je i poslednji sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je tom prilikom govorio o odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Filipe, izgleda da Boginja neće doživeti da ide s tobom na buvljak? - upitao je Darko.

- Kakav buvljak? Boginji sam rekao sve hiljadu puta, uvek govorim da mislim na devojku spolja. Nisam zaljubljen u nju - rekao je Filip.

- Kako si hteo s Teodorom u vezu, a s Boginjom misliš na drugu devojku? - upitao je Darko.

- Pa ja sam rekao ako se poklopimo Teodora i ja, a za Boginju sam bio iskren. S Teodorom sam imao strast, mislim i sa Boginjom samo ne u toj meri kao s Teodorom - rekao je Filip.

- Kako reaguješ na Asminove prozivke, zašto bi mu Boginja ćutala? - upitao je Darko.

- Boginja nije cvećka, ne kažem da je ona u krivu samo sam joj pričao neke stvari koje ja ne želim ako sam s tom devojkom u nekom odnosu - rekao je Filip.

- Je l' si svestan koliko te Asmin ponižava? - upitao je Darko.

- Ja se ne osećam poniženo, on tu pokazuje sebe. Ja slušam sebe, svoju prirodu i svoju filozofiju - rekao je Filip.

- Kaže Boginja: ''Kako se sećaš da si Anitu nazvao Teodorom'', a ostalo se ne sećaš? - upitao je Darko.

- Meni bi lakše bilo da kažem da se sećam nego što ljudi misle - rekao je Filip.

Autor: N.Panić