Noć za otvaranje duše! Janjuš otkrio da mu je Aneli kombinacija, ona napravila KARAMBOL, Anđelo PLAKAO KAO KIŠA zbog majke, Anita ga potpuno RASKRINKALA!

Bilo je mnogo toga što je ostalo nedorečeno.

Sinoć je voditelj Darko Tanasijević porazgovarao sa mnogim učesnicima u Šiša baru, a prva je na razgovor s Darkom došla Aneli Ahmić.

- Iznerviralo me je jer on više ne zna na koju kartu da ide, a Anita ga dodatno pumpa. Ja ne znam šta bi on sledeće mogao da slaže i da ispriča. Svesna sam sa kakvim čovekom sam upoznala svoje dete. Možda nije trebalo tako da reagujem, ali dokazaće se da nije bio u pravu. To što je pričao nije istina, on ide sad na kartu mene da ogadi, a Anita ga mnogo filuje - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što Luka kaže da nećeš da dozvoliš da je tvoje dete pod traumama zbog njegovog ponašanja - dodao je Darko.

- Nije bila trauma. On jako glasno priča, ja ovde začepim uši. Ja sam govorila da se ne dere ispred deteta. Ja nisam ni Asmiu dozvoljavala da se dere ispred deteta, pa nisam ni njemu. Šokatno mi je, oni meni žele da oduzmu dete, ali oni ne mogu da mi oduzmu dete. Samo da podržiš nekog da mi oduzme dete meni to boli. Šta sam ja dozvolila da mi se stalno spominje ime deteta? Asmin i ja imamo problem, ali ljudi prelaze neke mere - nastavila je ona.

- Koliko te je u petak Asmin izveo iz takta kad je postavljao pitanja zbog kojih smatra da si loša majka? - pitao je voditelj.

- To nije istina, a ja nisam mogla da odbijem i kažem da ovde ne mogu da dođem. Nora je otišla sa mojom majkom, ispratile smo Luku. Ja nisam samo 45 dana bila sa Norom za tri godine. Mi smo po ceo dan bili napolju, Luka bi palio TikTok, a ja sam bila sa Norom u sobi. Sve postoji zabeležno, podrška sve to slika. On se zapetljao o svojim lažima, rekao da će pričati o Siti, ali se zapetljao - govorila je Aneli, a onda otkrila da li je ljubomorna na Maju Marinković:

- Treba Maja da ga pravi magarcem. Mi smo ribice, a on je čistač. On je sluga Maje Marinković. Maja nema dobro mišljenje o njemu, ja to znam, a Maja je odlepila za Filipom. On je došao da budi Hanu da je pita zašto je uzela Majin doručak. Posle pola sata opet ju je napao. Hana i Nerio su mu odgovarali dok su pljuvali Situ, a sad kad više nije tema ne odgovaraju im - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o svađi sa Hanom Duvnjak, ali i o odnosu s Majom Marinković.

- Asmine, da li si se malo smirio jer si napravio opštu dramu zato što je Maji ukraden doručak? - upitao je Darko.

- Krenuo sam na kapiju i Maja mi kaže da joj je Hana ukrala doručak, a ja odem da probudim Hanu odmah da saznam gde je Majin doručak. Ja sam onda odneo Maji doručak i cigare, a Aneli je izgorela od ljubomore. Čista ljubomora je kod Aneli i Maje, ništa drugo. Ja tvrdim da zanimam i Aneli i Maju, a Aneli je s njom drugaricom da bi joj govorila da nju gleda. Maja je jako inteligentna žena - rekao je Alibaba.

- Kakav ti ona fidbek daje? Ovo nije prvi put da pričaš da je zanimaš - rekao je Darko.

- Vidim po njoj i osetim, ali ima neki strah. Maja se plaši da je ne iskoristim i plaši se da ne uđe Stanija, pa da je ne ostavim. Ima krupnih stvari oko koje se ona plaši, ali sigurno sam kriv jer joj nisam dao sigurnost. Videću kako budem raspoložen, možda promenim neke stvari na sebi - rekao je Alibaba.

- Zbog čega te svi okreću od Maje? - upitao je Darko.

- Mene ne voli niko u kući, mnogi su sinoć koristili priliku kao da me šalju zbog Maje u izolaciju. Jedini iskren je bio Terza, ali i Kačavenda i Janjuš. Prošli put me ostavilo samo deset ljudi, a sada smo videli drugu stvar. Ja ništa ne radim zarad rijalitija, glumim malo i tako dalje - rekao je Alibaba.

- Kako ti deluje to što Janjuš navodno ne zna da si zaljubljen u nju - rekao je Darko.

- To je i meni bilo malo čudno, ali za sad ne bih da komentarišem. Pustio sam ga da vidim da li će neke stvari uraditi, a sad samo pratim situaciju i hoću tri puta da merim, a jednom da sečem. Ja lično njega gotivim, voleo bih da Aneli bude s njim. Lično protiv njega nemam ništa, a nisam nijednog svog druga izdao - rekao je Alibaba.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru", a on je na samom početku dao sud o ponašanju Aneli Ahmić.

- Tek sad vidim kakva je ona. Ona kad zna da se sad priča o njoj i vidi kameru, ne sedi sa drugim ljudima nego ode sama, gleda u jednu tačku, puši cigaretu. Ne znam šta je sa devojkom, ona je totalno pogubljena - rekao je Luka.

- Je l' imala Nora traume od tebe ili od Aneli? - pitao je voditelj.

- Ja sam već rekao koliko sam bio obazriv kad me je Asmin zvao i pretio. Grofica zna da smo sedeli u restoranu, izlazio sam kad je pretio. Ja sam rekao da je Aneli vikala, ona i sa Sitom kad se raspravlja, a Grofica je bila ta koja je smirivala. Ona je okrenula priču i rekla da sam bio najbolji i da to nikad ne može da zaboravi - pričao je on.

- Da li ćeš Asminu da pomogneš u borbi za starateljstvo? - pitao je Darko.

- Ne, nikad neću da učestvujem. Meni to da je bio cilj pričao bih mu još pre mesec dana sa strane. Neću da kažem da je laž nešto što je istina, a ja sam ublažio. Ona je vređala mene pred Groficom, isto tako i kod Karića, pa zamislite ja da se derem na Aneli pred Osmanom i Kristinom. Na početku kad su me svi napadali da pričam za veridbu, a ona tad još nije iznela.. Ona je tad rekla za telefon, a ja sam rekao: "Nemoj da pričam o veridbi i rođendanu". Ćutao sam i nisam imao nameru, ali kad ona iznosi laži... - govorio je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Marka Janjuševića Janjuša koji je govorio o gorućim temama u Beloj kući, a potom se osvrnuo i na odnos s Aneli Ahmić.

- Kakav si to drug Asminu, kaže da nisi pokazao kodekse? - upitao je Darko.

- Ja Maju masiram otkad smo ušli i vidim ja neko peckanje, pa sam se sklonio. Ona završi sa Filipom i ja se pitam: ''Što bih se ja sklanjao?''. Ne može pet meseci imati isti odnos s Majom, a između nas se desi nešto spontano kao što je uvek bila zaj*bancija. Mene niko nije zapitao da li meni smeta što on muva moju bivšu, ali to me ni ne zanima. Isto tako, nemoj ni da drugi zameraju meni nešto dok pritom ja ne radim ništa namerno - rekao je Janjuš.

- Šta ćete ti i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja s njom nikad ne bih bio u vezi, bio bi u kominaciji i to je to. Ja svakoj obećam da ću imati nešto s njom napolju - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Anitu Stanojlović, koja je komentarisala sva aktuelna dešavanja iz Bele kuće.

- Aneli želi da bude žrtva i želi da se priča, a mi imamo dgovor da on više neće da daje materijal. Luka je ispao monstrum i da je dete imamo traume od njega. Luki nije svejedno, a ja sam ga savetovala da se ne meša u porodične odnose. Ne treba da iznosi detalje jer može samo da nadrlja - rekla je Anita.

- Šta misliš o Anelinom majčinstvu? - pitao je voditelj.

- Ćim je ovde i zarađuje ona je dobra majka. To afterisanje napolju ne radi dobra majka. JA sam dete razmazila do granice da je on katastrofa jer sam želela sve da mu nadomestim. Aneli je prodala svoju porodicu, ovde uvlači svoje dete i priča da je neko hteo da ga ubije - dodala je Anita.

- U četvrtak si pukla i rekla šta imaš, u petak si bila vrlo direktna. Da li si skinula masku Anđelu Rankoviću?

- Mislim da sam mu skinula masku kad sam pustila snimak kako mi lomi telefon. On se pripremio ovde da me gzazi i da opere sebe, ali sam bila mudrija. On ne može da se opere od toga kako se ophodio prema meni i od toga šta ja sve znam - rekla je Anita.

U Beloj kući došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. U jednom trenutku tenzija je dostigla vrhunac, pa je reagovalo obezbeđenje.

- Rekla si da sam ti obećao vezu, a ti možeš samo kombinacija da mi budeš - govorio je Janjuš.

- Ja nikad ne bih bila kombinacija. To što je imam sa tobom i što pričam imam pravo. Ja sa tobom imam pravo da se grlim - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Izgleda da mi je to hvala što sam bio uz nju sve vreme. Opsednuta je sa mnom i ovde i napolju, samo zato što sam hteo da nastavim dalje. Konstantno me provlačila malo po malo, a onda i dala drugim ljudima oružje u ruke. Dešava se četiri meseca da ona seje o meni ljudima po kući i puštala otrov, a ja sam izbegavao konflikt s njom - rekao je Anđelo.

- Što udaraju na tvoju majku? - upitao je Darko.

- Mene to boli. Ja imam svoj stan i zarađujem, ali živim s majkom zbog nje jer je volim i jer me ona voli. Onaine i moju porodicu sutra. Ja ću poslednji dinar dati majci, a ona je ceo život odvajala i davala meni. Ne osuđujem nikoga ko nastavi sa svojim životom, a moja majka otkad je završila s mojim ocem, nisam je video ni s jednim muškarcem već se posvetila samo meni. Nikada nije dirala nikoga, nikoga nije blatila i svi udaraju po njoj. Znaju da me boli, zato i udaraju na nju. Ja tamo ćutim jer ne želim da me vide tako, a u Zadruzi 1 sam skakao da se bijem kad mi neko spomene majku. Ja sam pričao o Anitinoj braći jer sam im ja pomogao, a ona nije ništa pomogla mojoj majci da bi pričala o njoj - rekao je Anđelo, pa dodao:

- Meni majka nikad pričala s kim da budem već mi je rekla da ću naj*bati sa Anitom i u pravu je. Za sve što mi je rekla je bila u pravu, nikada išta nije pogrešila. Moja mama ne greši u proceni, sve je pogodila. Ja sam dobio nap*šavanje što nisam ostao budan do pet dok je ona bila u Narod pita i nisam ostao do šest. Dobio sam flašu u glavu i tako dalje. Ja sam dobio toliko smaranje od nje zbog hotela Bajadera, a čuo sam drugu priču nego što mi je ona ispričala. Slikala je kad daje pare mami da bi imala dokaz ako krene medijski rat - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Maju Marinković koja je progovorila o svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Drama je napravljena od Asmina, ja sam samo pitala: ''Gde je moj doručak?'', ali nastao je opšti haos. Ja sam se povukla jer vidim da se umešala Aneli, Hana i svi dalje. Ne znam zbog čega se Aneli tu umešala - rekla je Maja.

- Zbog čega misliš da je Aneli izvilenela? - upitao je Darko.

- Ja u njene svađe ne ulazim, ali mi ona kao nagoveštava da ćemo se posvađati. Ne znam kako da shvatim rečenicu: ''Oni će nas posvđati, ali neću sad''. Ukoliko se čovek s nekim posvađa, to treba da bude spontano. Ja ne planiram da se svađam naravno, a ako me neko nagazi onda ću uzvratiti - rekla je Maja i dodala:

- Njihov odnos ima duboku prošlost i razumem što imaju potrebu da jedno drugom dobace. Ne možemo da se lažemo da bi njoj bilo prijatno da Asmin i ja završimo zajedno, a njegov stav mi se dopao jer nije posustao i on to radi kao muškarac. Ja Asmina obožavam da se družim, ali ništa drugo - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila o gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se dešava sa Vanjom? - upitao je Darko.

- Glupa je kao noć ili se pravi glupa. Pukli su je na komplekse, svačiji prijatelji su ničiji prijatelji - rekla je Milena.

- Koja osoba je pustila buvu za pare? - upitao je Darko.

- Neću da kažem, puštam igru. Vanja je ispala neverovatno glupa, mnogi su mi svi slatki i preslatki, ali vidim da me Janjuš proziva ceo dan. Sad im ne odgovara i sve mu smeta, pomisliću da je zaljubljen. Ja volim Daču i čuvaću ga do kraja. Prozivaju me za Dušicu, tako su i Vanju odradili na foru - rekla je Milena.

Miki Dudić naredni je bio u Šiša baru i tom prilikom govorio je o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Miki, rekao si svašta za Enu - rekao je Darko.

- Biram reči da ne povredim mog brata i da ne bih ostavio loš utisak ili uvredu na račun njegove devojke. Ona meni nije toliko važna, samo gledam brata da ne povredim. Moram da priznam da ne podržavam to što on planira brak i decu, mislim da on ne bi bio srećna osoba. Jelena Čolić je sebična po svemu što je pokazala svojom izdajom gde mu je zabila nož duboko kada joj se poverio za moju majku. Koliko čujem, nju ni njene sestre, a ni majka ne podržavaju. Ja nisam neko ko nju osuđuje, ona će sutra biti moja snajka i braniću je ukoliko dođe do toga. On treba da bude pametan i da me sluša - rekao je Miki.

- Ti baš Enu ne možeš da smisliš? - upitao je Darko.

- Nije, mislim da je ona u drugarstvu kul lik. Ona je sebe iskazivala i podizala sebi cenu jer je bila glavna na Fejsbuku, ne odaje mi utisak čestite žene. Podsetimo kako je Mateja rekao u Amidži šou pričao da je Ena bila najbolja u krevetu, pa je sa Munjom flertovala, pa kao ona je demon i tako dalje. Neke takve stvari meni nisu za mog Jovana i za bračnu zajednicu - rekao je Miki.

- Je l' ti njemu nikako ne možeš da svariš to što je dirala Zlatu? - upitao je Darko.

- Koji normalan čovek može to da svari? Pričala je da svi pomremo i udarala mu na muškost. Ja znam da se moj brat i ja nećemo svađati, ali mislim da Hasan ne zaslužuje to što je Jovan izjavio - rekao je Miki.

Borislav Terzić Terza naredni je bio u Šiša baru i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Stao si na Asminovu stranu protiv Luke - rekao je Darko.

- Meni je blam života da Luka sada sedi sa Asminom zbog podrške. Ovde su bile takve pretnje da je to strašno, a Asminu sve ovo odgovara što Luka priča. Luka bi prodao sve zarad teme u rijalitiju, čak je i za majku rekao da je monstrum. On je meni nebitan ovde totalno - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš što je Luka izgoreo što je njegova podrška pisala Asminu - rekao je Darko.

- Čovek nije normalan, u emisijama čita poruke. Samo rijaliti, to mu je u glavi. Neću više da slušam ovo, evo Kačavenda priča nešto kojoj je bitniji Asmin da pošalje nego što je Anelina porodica nju degradirala na svaki način - rekao je Terza.

Borislav Terzić Terza došao je do kuće Odabranih i odmah obavio razgovor sa Sofijom Janićijević nakon saznanja da je rekla da ništa ne želi s njim u budućnosti.

- Znaš ono kad smo se svađali u pušioni? - upitao je Terza.

- Ti i ja? Izašla sam i rekla: ''Ja neću s tobom ništa''. Znam, bila sam besna - upitala je Sofija.

- Znaš odmah, Darko mislio da ćeš demantovati - rekao je Terza.

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš Pejine reči? - upitao je Darko.

- Osetio sam da se Miki neprijatno oseća, a dobro je on sve to da tako izmanevrisao. Ja Mikiju ne ispiram mozak, mi smo se čak na početku odaljili. Miki ima apsolutnu brigu i pravo da tako tumači Enu. On je dobro čuo šta je ona izgovorila i za njega, a i za majku i Peju. Mislim da će Peja doživeti da Eni dosadi taj mladić, to Miki i misli, a ima i dete. Ja svojoj izabranici ne bih dao da komentariše mog brata, a kamoli još da takve reči izgovara - rekao je Ivan.

- Da li je Anita skinula masku Anđelu? - upitao je Darko.

- Da, ponosan sam na nju. Nije imao priliku da joj uskače u reč i da joj zapuši usta već je lepo ispričala sve. Po meni je njegova maska odavno skinuta, videlo mu se sve u faci. On se ne oseća dobro u svojoj koži kad je prirodan, a ja ne bih mogao da ne kažem nešto što mi je na duši doslovno nema šanse. Vođenje ljubavi je vođenje ljubavi, a fetiš zavisi od drugih stvari. Meni je Anita rekla da je Anđelo pesnicama udarao tokom s*ksa, a onda dođe u rijaliti sa oreolom - rekao je Ivan.

Tanja Stijelja Boginja progovorila je o odnosu sa Filipom Đukićem, a voditelj Darko Tanasijević dao je sve od sebe da iz nje izvuče što više pikanterija.

- Može da mi se baš sviđa, ali kad mi padne u očima to je kraj. On priča jedno meni, a drugo za stolom. Stalno smaraju da li smo u vezi, a njemu smeta navodno taj pritisak. Kada smo bili u rehabu, on nije koristio priliku da meni kaže neke stvari već je pričao o Asminu, Maji i Anđelu. Ispada kao da je provodio vreme sa mnom posle žurke jer mu je bilo žao, osetila sam se baš poniženo jer je on rekao da mu se ne sviđa što se ja opteretim šta drugi ljudi kažu. Mnogo laže, deluje mi kao da se vadi iz ovog odnosa - rekla je Boginja.

- Kako nisi učila na tuđim greškama? - upitao je Darko.

- Mi nikad nismo bili bliski, mislila sam da neće biti tako. Sa mnom niko ne može da upravlja, Filip kad me video izgrebanu nije imao nikakvu reakciju čak ni Maji nije rekao ništa. Još kaže da provociram i kao grli me jer se sažalio navodni - rekla je Boginja.

Filip Đukić bio je i poslednji sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je tom prilikom govorio o odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Filipe, izgleda da Boginja neće doživeti da ide s tobom na buvljak? - upitao je Darko.

- Kakav buvljak? Boginji sam rekao sve hiljadu puta, uvek govorim da mislim na devojku spolja. Nisam zaljubljen u nju - rekao je Filip.

- Kako si hteo s Teodorom u vezu, a s Boginjom misliš na drugu devojku? - upitao je Darko.

- Pa ja sam rekao ako se poklopimo Teodora i ja, a za Boginju sam bio iskren. S Teodorom sam imao strast, mislim i sa Boginjom samo ne u toj meri kao s Teodorom - rekao je Filip.

- Kako reaguješ na Asminove prozivke, zašto bi mu Boginja ćutala? - upitao je Darko.

- Boginja nije cvećka, ne kažem da je ona u krivu samo sam joj pričao neke stvari koje ja ne želim ako sam s tom devojkom u nekom odnosu - rekao je Filip.

Nakon razgovora sa Darkom došlo je vreme za "Mićinu igru istine".

- Luka da li je iskrenije prijateljstvo Terze i tebe ili Milene i Terze? - upitao je Mića.

- Kod mene i Terze nikad nisu pale psovke tolike kao sa Milenom i njim - rekao je Luka.

- Milena, da li su Terza i Luka prijatelji? - upitao je Mića.

- Ne, nikakvi. Terza generalno nije nikakav drugar i neću mu oprostiti neke stvari - rekao je Luka.

- Meni je Terza sto posto iskren, ne mogu da grešim dušu. Sve ovo što se sada dešava Luki sam pokušavao od prvog dana da mu objasnim da će mu se desiti. On nije ni svestan šta se sve o njemu piše napolju. Ja se osećam jako poniženo kada su ove teme u pitanju. Sve što Luka priča meni ide u korist - rekao je Alibaba.

- Da li je normalno da se Luka i Asmin druže? - upitao je Mića.

- Naravno da ne, nikada ne mogu da budu dobri. Pretili su jedno drugim šokantnim stvarima, to nikad ne može biti dobro - rekao je Terza.

- Asmine kako je moguće da ti omiljeni učesnik odeš u izolaciju pored Aneli? - upitao je Darko.

- Mene ne treba niko da voli, mnogi su kalkulisali. Otkad sam počeo da branim Maju, nijedna žena me više ne voli - rekao je Asmin.

- Mnogima se zamerio u toku nominacija - rekao je Ivan.

- Da li će eksplodirati odnos Asmina i Janjuša? - upitao je Mića.

- Naravno da da, tek će sve pući i sve će se videti. Ukoliko Janjuš i Asmin dođu do te tačke da stanu i prihvataju sve kritike onda će biti kao Maja i Aneli - rekao je Ivan.

Autor: R.L.