Grofica uzela Lukinu i Anelinu FOTOGRAFIJU, pa Vujovića celog NAMAZALA OVIM! Alibabini fanovi ZGROŽENI postupcima bivše tašte: Sa kim odrasta Nora?

Kašika, bela smesa i slika iz njihovih najsrećnijih dana.

Majka Aneli Ahmić, Jasna Ahmić Grofica, odlučila je da oskrnavi uspemenu koju je Aneli imala sa Lukom Vujovićem.

Ona je uzela njihovu zajedničku fotografiju sa letovanja, te je njega komplet namazala šlagom, sve to usnimila i okačila na svoj Instagram profil.

Ova objava je odmah osvanula na profilu Asmina Durdžića, koji sada vode verovatno njegovi fanovi, te su oni zgroženi napisali sledeće.

- Bože me sačuvaj i sakloni. Sa kim odrasta mala Nora... Šta sve dete gleda od svoje devijantna babe - napisali su oni na Asminovom zvaničnom profilu.

Autor: R.L.