Od bivšeg muža auto: Bivša zadrugarka se u jednoj godini udala, rodila dete i razvela, a on je iznenadio za Dan zaljubljenih

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Jovanović u jednoj godini se udala, rodila dete, pa razvela od dugogodišnjeg partnera Nikole Ilića. Ipak, čini se da između njih dvoje još sve nije gotovo.

Naime, Ana i Nikola na društvenim mrežama podelili su video snimak za Dan zaljubljenih. Ana je od bivšeg muža dobila poklon na ovaj datum, a u pitanju je bio automobil.

Nikola je poklon ukrasio crvenim balonima u obliku srca.

Ana o razvodu

Na pitanje da li je saznala da joj je Nikola nešto radio iza leđa, rekla je:

- Razočarao me, samo ću to reći.

Ona je dodala i da joj je partner često prebacivao stvari iz prošlosti.

- Jeste mi prebacivao i pominjao, ali mogu samo da kažem da me razočarao. Ja se neću miriti s njim jer tu nismo samo nas dvoje već i naša beba, a ja sam se odlično snašla u toj ulozi. Ima od svega po malo i ne bih tu previše čačkala mečku, sveže je jako. Ja ću njega poštovati celog života, ne želim da se moja ćerka za par godina nađe u nekim neprijatnim situacijama. Želim da moje dete sutra odrasta u normalnim uslovima. Kad već nas dvoje nismo mogli da budemo jedno drugom muž i žena, što ne bi mogli da budemo mama i tata - rekla je Ana.

- Ja koliko god sam se trudila da budem dobra, sigurno nisam uspevala da budem najsjajnija. Živi smo ljudi i grešimo, ali ne mislim da bi on išao po emisijama da mene pljuje. Opet kada bi do toga došlo, s moje strane mu ne bi bilo uzvraćeno.



Autor: N.B.