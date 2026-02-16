Prošle nedelje nisi bio ni za šta, a ove... Jakšićka najavila da Janjuša vodi u hotel, pa promenila taktiku prema Milanu Stojičkoviću! (VIDEO)

Sad je sve drugačije.

Aleksandra Jakšić nastavila je da deli budžete, pa je tako potpuno promenila taktiku od prošle nedelje.

- Janjušu ću dati srednji budžet, ja sam to rekla, kad neko mene pokuša da me ponizi, dobije duplo. Ali sad možeš da budeš omiljeni, bolje da to bude ove nedelje, nego prošle kad nisi bio nizašta - rekla je Jakšićka.

- Milan će dobiti veliki budžet, prošle nedelje je dobio mali, baš zbog ovoga što sam rekla Janjušu, što neću da pređem preko nekih stvari, morala sam nekako malo da ti vratim - rekla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.