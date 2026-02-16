Totalni haos!
Tokom današnje podele budžeta, Jakšićka je žestoko urnisala Luku, a onda je on istakao da bi isto tako trebala da priča i o Anđelu.
- Sad sve što si rekla meni treba da kažeš i Anđelu, jer je i on bio sa Anitom u sedmici, pa je isto iznosio - rekao je Luka.
- Šta me uvlačite - pobunio se Anđelo.
- Svaki dan ću da ti j*bem mater ovde i da te gazim do kraja - rekla je Anita i dodala:
- P*derčinu gazim do kraja - vikala je Stanojlovićeva.
- Ja sam tebe odj*bao, od svih muškaraca si odj*bana, imaš prste kao da si mazila kamilu - rekao je Luka Jakšićki.
- Eno ti ga šmeker tamo na garnituri - vikala je Anita.
- Godinu i po dana si plakala - rekao je Anđelo.
- Ti voliš da ti g*raju prste u d*pem, p*derčino rasplala, mama te odvojila od tate, pa bi ti sad da razdvajaš moje dete od mene. Idi tamo da ti guraju nešto u d*pe - urlala je Anita.
- Jeste pa si me molila i kukala godinu i po dana - rekao je Anđelo.
Autor: R.L.