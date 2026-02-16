Mama te odvojila od tate, pa bi ti da moje dete razdvajaš od mene! Anita URLA IZ PETNIH ŽILA, otkrila šta je Anđelo ŽELEO DA MU SE RADI TOKOM ODNOSA! (VIDEO)

Totalni haos!

Tokom današnje podele budžeta, Jakšićka je žestoko urnisala Luku, a onda je on istakao da bi isto tako trebala da priča i o Anđelu.

- Sad sve što si rekla meni treba da kažeš i Anđelu, jer je i on bio sa Anitom u sedmici, pa je isto iznosio - rekao je Luka.

- Šta me uvlačite - pobunio se Anđelo.

- Svaki dan ću da ti j*bem mater ovde i da te gazim do kraja - rekla je Anita i dodala:

- P*derčinu gazim do kraja - vikala je Stanojlovićeva.

- Ja sam tebe odj*bao, od svih muškaraca si odj*bana, imaš prste kao da si mazila kamilu - rekao je Luka Jakšićki.

- Eno ti ga šmeker tamo na garnituri - vikala je Anita.

- Godinu i po dana si plakala - rekao je Anđelo.

- Ti voliš da ti g*raju prste u d*pem, p*derčino rasplala, mama te odvojila od tate, pa bi ti sad da razdvajaš moje dete od mene. Idi tamo da ti guraju nešto u d*pe - urlala je Anita.

- Jeste pa si me molila i kukala godinu i po dana - rekao je Anđelo.

