Nađi devojku da ti gura prste... Anita i Anđelo U NEVIĐENOM SUKOBU, on joj spomenuo bivšeg partnera i SUDSKI PROCES! (VIDEO)

Haos!

Anita Stanojlović i Anđelo Ranković ponovo su se danas posvađali, a Anita je istakla da je sa bivšim partnerom na sudu, i da se plaši da će joj uzeti dete zbog onoga što Anđelo iznosi.

- Njemu niko reč nije rekao, mene su urnisali - naveo je Luka.

- Sad sam došao da te vidim, kako ti oči reaguju. Godinu i po dana si jurila p*derčinu i plakala - rekao je Anđelo.

- Ja kad sam ušla ovde rekla sam da imam problem i da sam na sudu i sad neko ima pravo da mene tuži, zbog tebe smradino - rekla je Anita.

- Ti imaš problem zbog tvog ponašanja i ispada ovde, ne zbog mene - rekao je Anđelo.

- Rekao si da ćeš da mu pomogneš, mi smo u sudskom procesu. Rekao si da ćeš svedočiti protiv mene. Ti si smeće jedno. P*derčino, nađi devojku koja voli da gura prste u d*pe - rekla je Anita i dodala:

- Idi na kapiju, ajde kući, ćao - rekla je Anita.

- P*derčinu si molila da te j*be pijanu, bez mog k*rca nisi mogla i u kombinacijama si mene tražila - rekao je Anđelo.

- Ti si tražio da ti guram prste u d*pe, a ja to ne volim, prekriveni p*deru - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

