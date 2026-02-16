Bog te kleo prokleti izrodu! Advokatica doživela pomračenje zbog Jakšićkine podele budžeta, tenzija na vrhuncu! (VIDEO)

Haos!

Naredni budžet je Aleksandra Jakšić dodelila Jovani Mitić.

- Jovana ti si mi za nulu, ali ajde tri hiljade. Ti si totalno nenormalna osoba i promašila si ustanovu. Mislim da si pobegla od nečega. Ovo kako se ti ponašaš meni nije normalno. Ti nemaš nikakvu normu, ni kodeks kada je u pitanju ovaj posao. Ovde ima dosta ljudi koji su rekli da te ja nisam uvredila. Meni je bitno ono što ja kažem i ne može niko da izmišlja stvari koje nisu istina. Ideš samo i vređaš me na svaki mogući način. Počela si da vređaš na osnovu fizičkog izgleda jer više nemaš šta da mi zameriš. Prešla sam ti preko prve svađe - rekla je Jakšićka.

- Bog te kleo prokleti izrodu! - vikala je Jovana.

- Ti sediš juče sa tim Borom i pričaš, a rekla si da ga tvoj sin tuži, je l' to normalno? Možeš da mi budeš vidljiva i nevidljiva, nedoživljavam te kao konkurenciju ni ništa - rekla je Jakšićka.

- Pet meseci progona! Sto puta izgovorena laž na televiziji postaje istina. Ti si mene treće nedelje uzela na zub i umešala u ku*vinska posla - vikala je Jovana.

- Todićka mi je specifička i unikatna ovde. Ti si se na mene naljutila ono veče, a ja mislim da ti Boginji nisi drugarica. Boginja je imala problem sa Majom dok si ti sedal u pušioni sa Filipom. Posle sat vremena maženja sa njim si došla, tri hiljade - rekla je Jakšićka.

- Ja se nisam muvala sa njim, stiglo bi neko pitanje ili klip - rekla je Sandra.

- Mićo, ti ćeš od mene uvek dobiti pet hiljada, nemam nijednu negativnu stvar da kažem. Anđelo, kažu da si me odj*bao ili šutnuo, ali ja ću sa njim raditi sve što hoću. Radiću ono što mislim da treba. Ako je meni lepo i vi ste mi lepši.

Autor: A.Anđić