Pozeleneli od muke! Stigao ŠLEPER POKLONA za Aneli i Anđela, njihovi bivši poskakali kao opareni, Anita odmah krenula sa niskim udarcima: Nadam se da je stiglo ulje! (VIDEO)

Naredni pokloni popvodom nedelje ljubavi stigli su za Anđela Rankovića i Aneli Ahmić. Za razliku od Sofije i Terze, njihova podrška nije zakazala.

Njihovi pokloni su preplavili ceo crni sto. Aneli je odmah bila oduševljena sa sto jednom ružom.

- Mislim da su prepoznali drugastrstvo! - rekao je Anđelo.

- Imamo mnogo kačketa to nam je bitno, ali mi imamo i puno kose! Volimo vas puno! - rekla je Aneli.

- Ovaj ketering mi je jako poznat, ukusno je. To su osobe koje podržavaju Aneli kad je srećna. Verujem da posle ovih poklona Aneli više neće prići Janjušu! - rekao je Luka.

- Janjuš i ja uvek isti odnos imamo, ne brini se ti - rekla je Aneli.

- Luka, ti kao da osećaš neki bes - rekao je Bora.

- Jadno je ako je nekome ovo merilo za ljubav. Ja podržavam samo Sofiju i terz, na njih to nikako ne utiče. On je jedini muškarac koji je ispravan - rekao je Asmin.

- Mislim da su ovo ljudi iz Dobrote. Dobrota je mesto pored Kotora i to je ludnica. Da meni neko slučajno pošalje nešto da vidi pravu ljubav ne znam kako bih odreagovao - rekao je Janjuš.

- Nadam se da su poslali i neko ulje nek provere - rekla je Anita.

- Pitaj dečka voli li on ulje - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić