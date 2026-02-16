AKTUELNO

Zadruga

Ovo je demon koji nas opseda: Viktor i Mina zapušili usta hejterima koji slute njihov raskid, a ONA je glavni krivac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševljeni poklonima!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški su sledeći par koji je dobio poklone povodom nedelje ljubavi.

Njihovi fanovi ih nisu izdali. Poslali su mnoštvo različitih slatkiša i torti, ali i šolje sa njihovim slikama, sportsku opremu, garderobu i cveće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala, nisam očekivala. Ja nisam uopšte u tom fazonu, ali mi je mnogo drago kad vidim da nas ljudi podržavaju - rekla je Mina.

- Zahvaljujem se svima. Meni pokloni nisu bitni, ali je lepo kad vidim da neko misli na mene i drago mi je što ljudi vide ljubav. Mi smo tek počeli. Pošto je Jakšićka rekla da smo pred raskidom, samo da vidi ovde demona koji nas opseda - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja da sam htela da budem sa njim ja bih ga lerala četiri nedelje - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina mi je jako mirna u vezi sa njim, nigde energije. Daleko su od mene, pa ne vidim kako izgleda njihov s*ks - rekla je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Palo pomirenje! Viktor i Terza zakopali ratne sekire nakon sukoba, Bora ustanovio da je Mina glavni krivac (VIDEO)

Farma

Ovo je 22. vek! Kristijan osmislio izum koji će mu spasiti GLAVU, evo o čemu je reč (VIDEO)

Domaći

Raskid u najavi: Viktor pipkao Majinu silikonsku zadnjicu, Mina mu dala žuti karton! (VIDEO)

Farma

Sa ovim će osvojiti celu pijacu? Kristijan pobrao sve simpatije ukućana zbog ovoga, evo koji je novi Golubovićev projekat (VIDEO)

Farma

Povratak otpisanih na Farmi: Kad su ih ostali ugledali na imanju oduševili se, a EVO koji učesnici će nastaviti svoje dalje takmičenje! (VIDEO)

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)