Ovo je demon koji nas opseda: Viktor i Mina zapušili usta hejterima koji slute njihov raskid, a ONA je glavni krivac! (VIDEO)

Oduševljeni poklonima!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški su sledeći par koji je dobio poklone povodom nedelje ljubavi.

Njihovi fanovi ih nisu izdali. Poslali su mnoštvo različitih slatkiša i torti, ali i šolje sa njihovim slikama, sportsku opremu, garderobu i cveće.

- Hvala, nisam očekivala. Ja nisam uopšte u tom fazonu, ali mi je mnogo drago kad vidim da nas ljudi podržavaju - rekla je Mina.

- Zahvaljujem se svima. Meni pokloni nisu bitni, ali je lepo kad vidim da neko misli na mene i drago mi je što ljudi vide ljubav. Mi smo tek počeli. Pošto je Jakšićka rekla da smo pred raskidom, samo da vidi ovde demona koji nas opseda - rekao je Viktor.

- Ja da sam htela da budem sa njim ja bih ga lerala četiri nedelje - rekla je Dušica.

- Mina mi je jako mirna u vezi sa njim, nigde energije. Daleko su od mene, pa ne vidim kako izgleda njihov s*ks - rekla je Aleksandra.

Autor: A.Anđić