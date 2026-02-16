SUTRA UVEČE ĆE TAKMIČARI OSTATI U ŠOKU! U Elitu stižu njih dvoje, takmičarima će popadati vilice kad ih budu videli (FOTO)

Ovo se ne propušta!

Veliki šef pripremio je za učesnike Elite ogromno iznenađenje. Naime, oni ni ne slute ko će im se sutra veče pridružiti na velelepnom imanju.

Naime, u Elitu sutra veče ulazi Deni Boneštaj spreman da napravi nesvakidašnju žurku na imanju. Deni je poznat po tome da gde god da zapeva, napravi femonalnu žurku.

Deni će takođe ukrstiti glasove sa Tinom Amore, pevačicom koja oduševljava sve svojim glasom, a očekuje se da će napraviti haos na imanju.

Pored njih dvoje atmosferu na imanju zagrejaće svojim savršenim miskovima Didžej Deni.

Autor: N.B.