Bebici umalo pozlilo! Teodora i Đukić pokušali da sakriju osmehe, pogledajte šta je podrška zapazila! (VIDEO)

Opa!

Teodora Delić i Filip Đukić su ostali zatečeni kada su uneti pokloni za njih povoodom nedelje ljubavi. Njima su stigli mnogi slatkiši, torte, jastuci sa njihovim slikama, ali i jedna sveska u kojoj je njihova podrška uočila mnogo sličnosti.

- Nema m šta da kažem. Ovo nije moja podrška. Mene ne zanimaju zajedničke podrške - rekao je Filip.

- Mene ovo ne zanima, ja imam svog dečka. Svaka čast svakoj podršci, ali ovo iej moj žanr. Ja sam prvo raskinula, pa sam išla sa njim.

- Ništa novo, mene ništa ovo ne može da poremeti. Njoj ne može niko ništa da zabrani, ona uvek radi šta hoće, njen je izbor da li će uzeti ovo. Znam preko čega sam prešao i nišđta ne može da me poremeti - rekao je Bebica.

- Ovo je jako prisan ljubavni odnos. Ovde je ona njega zajahala, dahću... Mislim da će tek da ga stigne - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić