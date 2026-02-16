AKTUELNO

Zadruga

Stojančevići će biti ponosni na bivšeg zeta! Janjuš pokušao da razdvoji Draganu i Matoru, pa im održao lekciju: To nije nikakva sreća, ti si zlo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredni pokloni su stigli za Jovanu Tomić Matoru i Draganu Stojančević povodom nedelje ljubavi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala vam puno. Nisam očekivala ovoliko poklona, ali svaka vam čast - rekla je Matora.

- Nek laju, u inat dušmanima - rekla je Dragana.

- Ja nisam za to, ja sam uvek za fabričke polove, ali dobro - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam nju mnogo pdoržavao, ali je više ne pdoržavam, ponovo je počela da me provlači. Da imaš imalo mozga ne bi trebala da me spomeneš - rekao je Matora.

- Ja tebe komentarišem - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to nikakava sreća, njeni to ne podržavaju. Uništila si je, ti si najveće zlo! - vikao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

