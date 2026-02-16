AKTUELNO

Domaći

ELITNI VREMEPLOV! Da li prepoznajete učesnicu Elite 9? Nekad se bavila folklorom, a onda postala svetska šampionka u bodibildingu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva ||

Uspešno skreće pažnju na sebe!

Aktelna učesnica Elite 9 , Dušica Đokić svojevremeno je zaintrigirala javnost svojim fizičkim izgledom.

Naime, ona se dugi niz godina bavi bodibildingom. Kako je sama jednom prilikom ispričala bila je deo reprezentacije i osam godina se takmičila u bodibildingu.

Foto: Pink.rs, ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Mnogi su se mesecima unazad pitali da li je Dušica korigovala svoj fizički izgled estetskim operacijama, a Pink.rs je došao u pored njenih fotografija iz mlađih dana.

U nastavku teksta možete pogledati fotografije kada je Dušica bila beba.

Ona je osnovu školu završila u Požegi, gde je i živela jedno vreme i trenirala folklor, a kasnije se preselila u Beograd.

Kada je reč o estetskim zahvatima, ona je priznala da je ugradila silikonske implante u grudi. Pored toga, odradila je i operaciju kapka, jer je, kako je rekla jednom prilikom u Eliti, imala problem sa spadanjem kapka.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#elitni vremeplov

POVEZANE VESTI

Domaći

ELITNI VREMEPLOV! Prepoznajete li učesnika sa slike? Bio je državni prvak u džudou, a danas važi za jednog od najpoželjnijih u Beloj kući (FOTO)

Domaći

ELITNI VREMEPLOV! Prepoznajete li učesnicu sa slike? Bila je glavna tema prošle sezone, dobila etiketu ljubavnice, a nekada je ovako izgledala (FOTO)

Domaći

ELITNI VREMEPLOV: Danas važi za jednog od NAJPOŽELJIJIH učesnika Elite 9, a na njegovu harizmu niko ne ostaje ravnodušan! Prepoznajete li o kome je re

Domaći

LIDIJA VUKIĆEVIĆ OBJAVILA SELFI IZ KREVETA I SRUŠILA MREŽE: Glumica žari i pali, a gola noga rasplamsaće maštu mnogima! (FOTO)

Domaći

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ASMINOV BRAT: Sudo Durdžić se krije od javnosti, prepoznatljiv je po jednom detalju na svom telu, a evo koliko liči na Alibabu

Domaći

KAO ODRASLA OSOBA BEZ DECE, MOJA JE DUŽNOST... Objava Kije Kockar pokrenula lavinu komentara