ELITNI VREMEPLOV! Da li prepoznajete učesnicu Elite 9? Nekad se bavila folklorom, a onda postala svetska šampionka u bodibildingu! (FOTO)

Uspešno skreće pažnju na sebe!

Aktelna učesnica Elite 9 , Dušica Đokić svojevremeno je zaintrigirala javnost svojim fizičkim izgledom.

Naime, ona se dugi niz godina bavi bodibildingom. Kako je sama jednom prilikom ispričala bila je deo reprezentacije i osam godina se takmičila u bodibildingu.

Mnogi su se mesecima unazad pitali da li je Dušica korigovala svoj fizički izgled estetskim operacijama, a Pink.rs je došao u pored njenih fotografija iz mlađih dana.

U nastavku teksta možete pogledati fotografije kada je Dušica bila beba.

Ustupljene fotografije/Privatna arhiva Ustupljene fotografije/Privatna arhiva Previous Next

Ona je osnovu školu završila u Požegi, gde je i živela jedno vreme i trenirala folklor, a kasnije se preselila u Beograd.

Ustupljene fotografije/Privatna arhiva Ustupljene fotografije/Privatna arhiva Ustupljene fotografije/Privatna arhiva Previous Next

Kada je reč o estetskim zahvatima, ona je priznala da je ugradila silikonske implante u grudi. Pored toga, odradila je i operaciju kapka, jer je, kako je rekla jednom prilikom u Eliti, imala problem sa spadanjem kapka.

Autor: A.Anđić