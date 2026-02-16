ZA BIVŠIM UČESNIKOM ZADRUGE ŽENE SEKLE VENE, pucao od mišića i pločica, a danas ima 170 kilograma: Jedan događaj mu promenio život, nećete verovati kako sad izgleda (FOTO)

Nekadašnji miljenik publike i jedan od najpoželjnijih rijaliti učesnika u regionu, Ervin Mujaković, danas izgleda potpuno drugačije nego u periodu kada je lomio ženska srca pred kamerama.

Ervin je učestvovao u nekoliko popularnih rijalitija, gde je važio za jednog od najzgodnijih takmičara.

Devojke su se, bez preterivanja, otimale oko njega, a njegova harizma, samopouzdanje i izvajano telo bili su njegov zaštitni znak.Nije krio emocije, niti strasti – sa pojedinim učesnicama imao je i intimne odnose pred kamerama, o čemu je brujao ceo region.Ipak, život mu je kasnije priredio potpuno drugačiji scenario.

Povreda koja je sve promenila

Mujaković danas sa devojkom već nekoliko godina živi u Sloveniji, daleko od rijaliti reflektora i medijske pompe. Kako se navodi, pre nekoliko godina doživeo je nezgodu u teretani, kada je povredio kičmu. Ta povreda ostavila je ozbiljne posledice.Zbog problema sa leđima bio je primoran da prekine sa intenzivnim treninzima, koji su ranije činili veliki deo njegovog života. Bez fizičke aktivnosti na koju je navikao, ali i uz period oporavka i smanjene pokretljivosti, Ervin je vremenom dobio značajan broj kilograma.

Danas, prema dostupnim informacijama, ima čak 170 kilograma, a mnogi koji ga se sećaju iz rijalitija priznaju da ga na prvi pogled gotovo ne bi prepoznali.

Povukao se iz javnosti

Za razliku od perioda kada je bio redovan gost naslovnih strana i portala, Ervin danas vodi znatno mirniji život. Retko se oglašava u medijima, a društvene mreže koristi sporadično. Oni koji ga poznaju tvrde da mu je najvažnija podrška partnerke i da se trudi da se prilagodi novim životnim okolnostima.

Iako više nema telo po kojem je bio prepoznatljiv, mnogi smatraju da je najvažnije to što se posvetio privatnom životu i stabilnosti daleko od rijaliti drame.Od zavodnika kog su kamere obožavale do čoveka koji vodi potpuno drugačiji život – sudbina Ervin Mujaković pokazuje koliko se stvari mogu promeniti u samo nekoliko godina.

Autor: M.K.