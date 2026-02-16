ŠOK! GASTOZ VEĆ IMA NOVU DEVOJKU?! Pojavio se u javnosti sa zgodnom crnkom, a evo čime se ona bavi (FOTO+VIDEO)

Delovali su veoma prisno!

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Anđela Đuričić otkrila je tokom povratka iz Dubaija da se neće miriti sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, nakon nedavnog raskida.

Gastoz je sada šokirao javnost kada se na promociji novog albuma pevačice Nadice Ademov pojavio sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.

Naime, nije poznato u kakvom su tačno odnosu Nenad i zgodna pevačica, ali delovali su vrlo blisko i prisno, te su se mogle čuti priče da je ona njegova nova izabranica. Tina Amore večeras je zablistala u crvenoj odevnoj kombinaciji, a svi su gledali u njene raskošne obline.

I dok se Anđela nakon raskida posvetila sebi i putovanjima, Gastoz je, izgleda, već našao novu ljubav.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.