Moguće da sam mu tiha patnja! Ljuba Pantović žestoko o Asminu, ubeđena da se kači na poznate ličnosti: On je Stanijin doživotni blam! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su Ljubu Pantović.

Ovom prilikom je Ljuba Pantović žestoko nagazila aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića.

- On je za mene dno dna. On je poslednje Teodori prišao, zamisli da ti tamo razmišljaš o Ljubi Pantović. Moguće da sam mu neka tiha patnja. NJegovim izjavama se smeju ljudi. Pričao je da naplaćujem prvo 300 evra, pa 500 evra, a sad je Teodori 800. Od mene nikad neće dobiti program, nek ostane tako ružan i glup. Ja sam jedina sa kredibilitetom. Niko ne može da polemiše sa mnom po tom pitanju. Sad su svi fitnes treneri, nutricionisti... Jedva čekam da se te stvari regulišu! On se zakačio za mene jer je niko i ništa, pa se zakačio za Staniju... Sad se kači za mene, ali tamo ne može da napravi priču, a napolju će da izaziva reakciju. On je previše glup da se seti da kod mene postoji evidencija koliko je ko gde i šta platio.

Ubrzo se osvrnula i na njegovu vezu sa Stanijom Dobrojević.

- To je Stanijin doživotni blam! On pokazuje simpatiju za kačenje na tuđu grbaču, ni za šta drugo. Da Milosava izbije u prvi plan, on bi išao kod nje. Ima deo te porodice koje je sramota što je njihov - pričala je Ljuba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić