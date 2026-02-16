AKTUELNO

Domaći

Moguće da sam mu tiha patnja! Ljuba Pantović žestoko o Asminu, ubeđena da se kači na poznate ličnosti: On je Stanijin doživotni blam! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen, pink.rs ||

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su Ljubu Pantović.

Ovom prilikom je Ljuba Pantović žestoko nagazila aktuelnog učesnika Elite 9 Asmina Durdžića.

- On je za mene dno dna. On je poslednje Teodori prišao, zamisli da ti tamo razmišljaš o Ljubi Pantović. Moguće da sam mu neka tiha patnja. NJegovim izjavama se smeju ljudi. Pričao je da naplaćujem prvo 300 evra, pa 500 evra, a sad je Teodori 800. Od mene nikad neće dobiti program, nek ostane tako ružan i glup. Ja sam jedina sa kredibilitetom. Niko ne može da polemiše sa mnom po tom pitanju. Sad su svi fitnes treneri, nutricionisti... Jedva čekam da se te stvari regulišu! On se zakačio za mene jer je niko i ništa, pa se zakačio za Staniju... Sad se kači za mene, ali tamo ne može da napravi priču, a napolju će da izaziva reakciju. On je previše glup da se seti da kod mene postoji evidencija koliko je ko gde i šta platio.

Foto: RED TV Printscreen

Ubrzo se osvrnula i na njegovu vezu sa Stanijom Dobrojević.

- To je Stanijin doživotni blam! On pokazuje simpatiju za kačenje na tuđu grbaču, ni za šta drugo. Da Milosava izbije u prvi plan, on bi išao kod nje. Ima deo te porodice koje je sramota što je njihov - pričala je Ljuba.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona nije prijatelj ni svojoj mami! Ljuba Pantović jedva dočekala da ukopa Maju Marinković, pa udarila na njeno prijateljstvo sa Stanijom: Ona je njena

Domaći

ONA JE ZA NJIH BOG OTAC! Ljuba Pantović podržala Staniju, pa u svom stilu obrisala patos s Aneli i Asminom: Ne zna se ko je s kim, kao SVINGER KLUB! (

Domaći

JA SAM TRI PUTA BILA VERENA! Jami navija da Teodora raskine veridbu, ubeđena da su ona i Filip IDEALNA KOMBINACIJA (VIDEO)

Domaći

Velika je razlika između javne ličnosti i javnog blama: Ilija Pečenica bez dlake na jeziku o bivšim cimerima, a ON mu je posebno zapao za oko! (VIDEO)

Domaći

ON NIJE KRUPNA RIBA! Bivši rijaliti učesnik izneo svoja saznanja o Asminovim finansijama, pa dao svoj sud o Aneli: Ona je razvaljena od Janjuša! (VIDE

Domaći

MORA DA SNOSI ODGOVORNOST, VIŠE NIJE DEVOJKA! Jami žestoko osudila Anitine postupke, pa zauzela Anđelovu stranu! Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)