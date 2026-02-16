Istina je uvek tiša od laži! Brankica Janićijević stala u zaštitu ćerke, rešila da stane na put svim lažima koje kruže o Sofiji na društvenim mrežama! (FOTO)

Prekinula ćutnju!

U poslednje vreme kruže mnoge spekulacije o prošlosti Sofije Janićijević, aktuelne učesnice najgledanijeg rijalitija "Elite 9".

Sada se putem svog Instagram nalog oglasila njena majka Brankica Janićijević.

Ona je stala na put svim pričama koje se kruže, te je na ovaj način zaštitila svoju ćerku i porodicu:

- Istina je uvek tiša od laži! Kao roditelj, gledam kako ljudi koji nikada nisu pružili ruku mom detetu, niti upoznali našu porodicu, daju sebi za pravo da sude i blate. Vaše reči ne govore o nama - one su vaš autoportret i odraz ličnog nezadovoljstva. Društvene mreže su dale glas onima koji bi u četiri oka ćutali, ali naneti bol drugome nikad nije bio lek za spostvenu prazninu. Mi znamo ko smo i biramo da ostanemo iznad toga, a vama želimo da pronašete mir koji vam očigledno nedostaje dok se bavite tuđim životima - napisala je Brankica.

Podsetimo, Sofija je tokom Elite 8 ušla u vezu sa Borislavom Terziće Terzom, koji je imao trdunu verenicu napolju. Po ulasku Milice Veličković u Belu kuću oni su okončali svoju vezu. Međutim, kada su se sredi nekoliko meseci kasnije u Eliti 9, oni su obnovili svoju vezu u kojoj cvetaju već dva meseca.

Autor: A.Anđić