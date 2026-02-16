AKTUELNO

Domaći

Istina je uvek tiša od laži! Brankica Janićijević stala u zaštitu ćerke, rešila da stane na put svim lažima koje kruže o Sofiji na društvenim mrežama! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Prekinula ćutnju!

U poslednje vreme kruže mnoge spekulacije o prošlosti Sofije Janićijević, aktuelne učesnice najgledanijeg rijalitija "Elite 9".

Sada se putem svog Instagram nalog oglasila njena majka Brankica Janićijević.

Foto: Pink.rs

Ona je stala na put svim pričama koje se kruže, te je na ovaj način zaštitila svoju ćerku i porodicu:

Foto: Instagram.com

- Istina je uvek tiša od laži! Kao roditelj, gledam kako ljudi koji nikada nisu pružili ruku mom detetu, niti upoznali našu porodicu, daju sebi za pravo da sude i blate. Vaše reči ne govore o nama - one su vaš autoportret i odraz ličnog nezadovoljstva. Društvene mreže su dale glas onima koji bi u četiri oka ćutali, ali naneti bol drugome nikad nije bio lek za spostvenu prazninu. Mi znamo ko smo i biramo da ostanemo iznad toga, a vama želimo da pronašete mir koji vam očigledno nedostaje dok se bavite tuđim životima - napisala je Brankica.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Sofija je tokom Elite 8 ušla u vezu sa Borislavom Terziće Terzom, koji je imao trdunu verenicu napolju. Po ulasku Milice Veličković u Belu kuću oni su okončali svoju vezu. Međutim, kada su se sredi nekoliko meseci kasnije u Eliti 9, oni su obnovili svoju vezu u kojoj cvetaju već dva meseca.

Autor: A.Anđić

