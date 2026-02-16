PAPARACO! Evo u kakvom izdanju smo uhvatili Gastoza i zgodnu pevačicu, za koju svi kažu da je njegova nova devojka: On se nikad luđe zabavlja u njenom prisustvu (FOTO)

Gastoz nije skidao osmeh s lica!

Nenad Marinković Gastoz večeras je šokirao javnost kada se na promociji novog albuma pevačice Nadice Ademov pojavio sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.

Naime, nije poznato u kakvom su tačno odnosu Nenad i zgodna pevačica, ali delovali su vrlo blisko i prisno, te su se mogle čuti priče da je ona njegova nova izabranica. Tina Amore večeras je zablistala u crvenoj odevnoj kombinaciji, a svi su gledali u njene raskošne obline.

Oni su se zajedno slikali sa Nadicom, a zatim seli za sto gde su se ludo provodili, a Gastoz nije skidao osmeh s lica, što nije promaklo oštrom oku našeg paparaca.

Šta za to vreme radi Anđela?

Podsetimo, samo dan ranije mediji su usnimili bivšu devojku Gastoza, Anđelu Đuričić, koja je otkrila kako se oseća nakon raskida.

- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela.

Autor: M.K.