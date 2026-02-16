GASTOZOVA NOVA DEVOJKA SUTRA U ELITI: Pevačica spremna da napravi potpuni haos kad se pojavi na imanju

Ovo se ne propušta!
Nenad Marinković Gastoz večeras je šokirao javnost kada se na promociji novog albuma pevačice Nadice Ademov pojavio sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.
Gastoz i Tina delovali su vrlo blisko i prisno, te su se mogle čuti priče da je ona njegova nova devojka, buduću da su sve vreme bili zajedno.
Tina će, inače, sutra zapevati pred učesnicima Elite 9 i gledaocima TV Pink, a ona će uveče sa svojim kolegom Denijem Boneštajem napraviti atmosferu za pamćenje na još jednoj ludoj žurki.
Pored njih dvoje atmosferu na imanju zagrejaće svojim savršenim miskovima di-džej Deni.
Sutra uveče odmah posle emisije ''Amidži šou'' budite uz kanal TV Pink i ne propustite ludu žurku u Eliti o kojoj će se pričati i pisati!
Autor: M.K.