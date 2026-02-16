AKTUELNO

GASTOZOVA NOVA DEVOJKA SUTRA U ELITI: Pevačica spremna da napravi potpuni haos kad se pojavi na imanju

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram.com/Tina_amore ||

Nenad Marinković Gastoz večeras je šokirao javnost kada se na promociji novog albuma pevačice Nadice Ademov pojavio sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.

Gastoz i Tina delovali su vrlo blisko i prisno, te su se mogle čuti priče da je ona njegova nova devojka, buduću da su sve vreme bili zajedno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tina će, inače, sutra zapevati pred učesnicima Elite 9 i gledaocima TV Pink, a ona će uveče sa svojim kolegom Denijem Boneštajem napraviti atmosferu za pamćenje na još jednoj ludoj žurki.

Pored njih dvoje atmosferu na imanju zagrejaće svojim savršenim miskovima di-džej Deni.

Sutra uveče odmah posle emisije ''Amidži šou'' budite uz kanal TV Pink i ne propustite ludu žurku u Eliti o kojoj će se pričati i pisati!

Autor: M.K.

