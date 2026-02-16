Ostvarila se Alibabina najveća želja: Konačno Maju Marinković ima samo za sebe, ona pukla od muke! (VIDEO)

Oni su ovonedeljni potrčci!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi saopštila koga će poslati u izolaciju.

Ona je prvo podigla Aneli Ahmić, Marka Janjuševića Janjuša, Maju Marinković, Asmina Durdžića, Milenu Kačavendu.

- Prošle nedelje su bili Aneli i Asmin, a ove nedelje ide nova garnitura i to su Maja i Asmin. Maju gotivim, ali ne može da utiče na moja razmišljanje. Izdržaće ona nedelju dana i pokazaće da li ima nešto ili nema - rekla je Jakšićka.

- Ovo je zanimljivo jer se o našem odnosu ovde priča pet meseci. Ljudi ne mogu da ukapiraju kako funkcionišem i misle da od toga može da bude nešto. Ima ljudi koje izolacija može da spoji, a mene izolacija nikad nije spojila - govorila je Maja.

- Ja ovde ni sa kim neću biti intiman iz poštovanja prema sebi i svojoj porodici. Meni je ovo peckanje sa Majom zanimljivo, ali nije da me radi na nešto više - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić