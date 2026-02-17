Smehotres u Eliti: Vanja otkrila Kačavendin razlog jer je odrukala za dug, Janjuš u šoku! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Mileni Kačavendi.

- Kačavenda, šta se desilo sa Janjušem? - upitao je Milan.

- Darko me sinoć pitao da li sam mislila da je Janjuš odrukao za pare, a ja sam rekla da neću pričati o tome. Mislim da je imao plan da igra sa mnom rijaliti, ali mi se zakleo u majku da nema veze s tim - rekla je Milena.

- Ti si u razgovorima sa Matorom i Dušicom rekla da on tebi ljubomoriše - rekao je Milan.

- Ne, komentarisala sam da ne znam koji je razlog što se on nadurio na mene - rekla je Milena.

- Darko mi je rekao da se to priča i ja sam poludeo. Vanji sam rekao šta znam, a ona mi kaže: ''Kačavenda je pričala da si je ti odrukao za pare'' - rekao je Janjuš.

- Ona ima pravo da priča da sam ja ispala glupa, ali ja nikako ne mogu da ispadnem glupa - rekla je Vanja.

- Ja vrlo dobro znam šta radim, zamolila sam je i samo pratim. Bila je tema da je Đedović rekao, ali ja sam samo htela da se izolujem - rekla je Kačavenda.

- Meni je četiri ljudi reklo da je ona pričala za pare. Meni je ona juče rekla da je to rekla ljudima da bi ih testirala, a ja sam se šokirala - rekla je Vanja.

- Ja ne mogu da verujem šta ona priča, ona mene iz dana u dan iznenađuje - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić