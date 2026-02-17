Karambol u Eliti: Prijateljstvo Terze i Luke puklo u paramparčad! U ceo haos umešali i Karića, sav prljav veš isplivao na površinu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Borislavu Terziću Terzi.

- Terza, šta misliš o Luki? - upitao je Milan.

- Mi ne pričamo, niti ćemo više pričati. Ja nikom neću da dozvoljavam da mi se tako obraća. Odvojio sam se skroz od njega kada je branio Situ i ostale, nisam hteo da budem preletačević. Ja sam Aneli opsovao dete kada sam popio Boga oca, mene Asmin nikada napolju nije zvao. Rekao sam kad me Luka zvao da ću gaziti Asmina ako treba - rekao je Terza.

- Ja tebe mogu da razvalim kao kantu i da te išutiram, a kako ti možeš mene kao loptu na fudbalu? Ti mene prozivaš da mafijam i tako dalje - rekao je Luka.

- Ti si najveći blam ovde koji misliš da si bio u zatvoru i došao si ovde da mafijaš. Saznao sam da si napolju jedan miš običan - rekao je Terza.

- Ti si jedan p*šač k*rca, ništa drugo. Ko ti je to rekao? - upitao je Luka.

- Ozbiljni ljudi, ja moje ljude ne nazivam kriminalcima. Drago mi je kad Darko dođe i kaže da sam razvalio Luku i da imam svoj stav - rekao je Terza.

- Ti si ispao miš u svađi s Munjom kad te n*pušio najstrašnije - rekao je Luka.

- Sedi dole i ćuti bolje. Janjuš ga n*pušio najstrašnije, a on mu nosi lazanje. Janjuš se sprda s njim i boli ga d*pe, a onda Luka ode kod Asmina da mu daje da jede. Gde je tu Terza? Nikome više ništa ne dajem, boli me k*rac. Ja sam se od ovih stvari sklonio, sve radi zbog rijalitija i ni Asminu nije logično da ljudi čitaju čestitke u lajvu - rekao je Terza.

- Terza i ja nikad nismo loše pričali o Luki, a ja sam sad odmah rekao da ne komentariše moje dete - rekao je Alibaba.

- Mene samo zanima da li se ti družiš sa Karićem? - upitao je Terza.

- Da - rekao je Luka.

- Čovek mi je rekao napolju da ti pričaš samo o rijalitiju i podršci - rekao je Terza.

- Stefan će ga demantovati, ovo je strašno što izmišlja. Prošle sezone je stajao uz mene glavom i bradom, a ove sezone sam doživeo da me izdaš i prodaš - rekao je Luka.

- Ti si meni radio iza leđa, muvao si Sofiju - rekao je Terza.

- Sofija je l' to istina? - upitao je Luka.

- Ukoliko Terza to kaže, onda je to tako - rekao je Terza.

