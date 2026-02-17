O OVOJ NOĆI ĆE SE PRIČATI! Otkriveno da Luka HUŠKA Anitu na Anđela, on je nakon toga OSTAVIO! Matora sve prijatelje izdala i postali joj DUŠMANI, Jakšićka ispunila Alibabinu NAJVEĆU ŽELJU!

Bilo je veoma interesantno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emsiija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije sada je dao reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala poklone koje je danas dobila sa Anđelom Rankovićem.

- Aneli, ko je bio danas ljubomoran na tvoje i Anđelove poklone? - upitao je Milan.

- Asmin i Janjuš, mnogi su menjali boje na faci kada su videli da obezbeđenje donosi po drugi put pokone. Ne znam zašto su ljubomorni dok su Luki i Aniti tapšali. Zamisli da smo Anđelo i ja u vezi šta bi nama tek donosili, a oni su ljubomorni jer smo drugari. Moji bivši su isto voleli ulje, ali ja ništa ne govorim niti ću iznositi išta o tome. Meni je s*ksi da me moj partner maže uljem, imali smo štošta da vidimo i tek ćemo da vidimo. Sutra da se ne daj Bože smuvamo Anđelo i ja bi bilo ratno stanje u kući veruj mi - rekla je Aneli.

- Definitivno je Ivan Marinković bio najviše ljubomoran, ali on se dobro najeo. Krenuo je i da trenira jer ga je Bebica iskompleksirao baš onako jako, tako da je Ivan broj jedan. Isto i Uroš, pa mu se boja kose promenila iz roze u trulu višnju, a broj tri je Anita ukoliko je rekla da nismo dobili original stvari - rekao je Anđelo.

- Urošu je bila faca zelena, on nije mogao da sakrije sujetu i ljubomoru - rekla je Aneli.

Na samom početku emisije "Izbor potrčka" komentarisali su se današnji pokloni koji su parovima stigli za Dan zaljubljenih.

- Svaka veza na početku ništa ne dobije, nisam ni ja u sedmici prvi mesec dobila šleper. Nisam gledala face drugih ljudi, zanimalo me je šta sam dobila. Anđelu sam verovatno ja najbitnija, pa prati svaku reč. Obratila sam pažnju da su dobili original kačkete, pa se nije odnosilo na njih to što sam rekla - govorila je Anita.

- Mene je iznenadila reakcija ljudi, a bila sam i ja među njima, kad je došlo Teodori i Filipu. Nisam očekivao. Ljudi odvajaju novac, a znaju da će možda i da se baci. Aneli je prošlo godine uvek dobijala najviše, ona ima ljude koji je podržavaju i uvek će da je podržavaju. Verovatno vide da Anđelo može da je smiri. Ona pored Anđela nikad nije napravila problem i nismo čuli da se dere i vrišti, ali je smešno da se pozivaju na prijateljstvo, a onda ona sama pozdravlja - pričao je Luka.

- Pogledajte šolju, novi Paf Didi i Bijonse - rekla je Aneli.

- Čini mi se da podrške podižu parove kad padu kao šljive u g*vno. Što ona sad nije u bademantilu? Sve oči su bile uprte u Maju i Asmina i da li će biti poklona. Oni su 14. zanemeli i pokazali se jer nisu očekivali da će da bude danas. Oni su stondirali i kljucali, nije im bilo dobro. Danas su se popravili i vidimo ko je reagovao na poklone - govorila je Kačavenda.

Voditelj emisije sada je dao reč Maji Marinković.

- Ne zanima me bilo kakav vid ljubavnih odnosa. Ne vidim zašto bi ljudi bili sujetni, iako ima toga. Mislim da su Sofija i Terza dobili mali znak pažnje, ali opet su za mene najveća emocija u kući - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi saopštila koga će poslati u izolaciju.

Ona je prvo podigla Aneli Ahmić, Marka Janjuševića Janjuša, Maju Marinković, Asmina Durdžića, Milenu Kačavendu.

- Prošle nedelje su bili Aneli i Asmin, a ove nedelje ide nova garnitura i to su Maja i Asmin. Maju gotivim, ali ne može da utiče na moja razmišljanje. Izdržaće ona nedelju dana i pokazaće da li ima nešto ili nema - rekla je Jakšićka.

- Ovo je zanimljivo jer se o našem odnosu ovde priča pet meseci. Ljudi ne mogu da ukapiraju kako funkcionišem i misle da od toga može da bude nešto. Ima ljudi koje izolacija može da spoji, a mene izolacija nikad nije spojila - govorila je Maja.

- Ja ovde ni sa kim neću biti intiman iz poštovanja prema sebi i svojoj porodici. Meni je ovo peckanje sa Majom zanimljivo, ali nije da me radi na nešto više - rekao je on.

Voditelj emisije je dao reč ovonedeljnom vođi Aleksandri Jakšić kako bi odabrala omiljenu osobu.

- Ja sam mislila da će biti udobno Janjušu da se odmori, ali mi se ne sviđa ovo njegovo skakanje. Omiljena osoba biće Miki Dudić - rekla je Jakšićka.

- Ja sam ovu budalu ostaviti ovde, a koji god da joj se svidi ja ću ga ometlati. Ja mogu gde hoću ovde, ali neću - rekla je Jakšićka.

Milan Milošević podigao je Anđela Rankovića kako bi prokomentarisao da li Luka Vujović namerno nagovara Anitu Stanojlović da ga napada kako bi ga zgadio Aneli Ahmić.

- Ja znam da se oni dogovaraju. Anita je upaljenija nego Luka i ona živi taj film odbrane kao što je prošla pre dve godine kad sam ja nosio 90% frka i svađa na svojim leđima. Ja znam da Luka učestvuje u tome, iako je par puta ispao fer za stolom. Ona je meni danas prva vređala i psovala majku. Znam da živi za to da on brani, da poredi, da vraća i znam kako Anita razmišlja i kakve rečenice može da sklopi, pa to ne dolazi iz njene glave. Nije ona sposobna i nije imala širok spektar reči kojima može da se brani. Malopre kad su bili pokloni on je opet pričao o Aneli, on konstantno spominje Aneli i mislim da ima udela u tome. Verujem da on ima želju da je brani i yastupa, ali ne znam šta tačno pričaju - govorio je Anđelo.

- Luka je prvi izneo ovde, to je tačno - rekao je Dača.

- Ja nisam rekao za prste, nego sam rekao da ona tako nešto nije nikad doživela - dodao je Luka.

- Ona mene želi da zgadi svima. Ona je mnogo kvarnija, namazanija i podlija, ali on kao dečko pada pod uticaj. Ona da bi dokazao da je zaštitnik nije ni svestan da time želi mene da ogadi. Meni Tamara nije jasna za neke stvari, ali samo neka radi jer radiće i ona za tužbe - poručio je Ranković.

Voditelj Milan Milošević je dao reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu Anđela Rankovića i Anite Stanojlović.

- Anita je do sada izbegavala uvek da komentariše Anđela i da ga dira, a sada ga gazi najstrašnije. Podsetimo sve da je Anita na dan našeg ulaska ceo dan plakala za Anđelom Rankovićem u studiju, a Luka je meni ljubomorisao meni na Anđelu. Ti i Anita sve uporedno radite, pravite dogovore u krevetu - rekla je Aneli.

- Mi u krevetu pravimo bebu, ne dogovaramo se da vas pljujemo - rekla je Anita.

- Anita je jedna jako iskompleksirana devojka i mene baš zabole za njenog dečka, on mene komentariše i navodi me na anketama. To navijanje kad god vidi da se meni neko približi, on ide toj osobi i navija. Ovo što pričaju da je Anđelo p*derčina, nek se pobrine što je njen dečko u Eliti 8 pričao da voli trandže. Njen sadašnji momak isto voli ulja, to mora da zna. Ovo je jedna nesrećna osoba i nesigurna u sebe, nema tu harizmu - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko haosa koji se dešava između Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Ovo je šaltanje priče jer Luka i ja ne komentarišemo Aneli i Anđela. Kad je počela priča za Relju ja sam Luki samo rekla šta Dača zna. Ja sam gledala njega da ne provlačim, da ga ne navodnim na anketama, a on je taj koji ima potrebu da komentariše. Onaj dan mi je pukao film i rekla sam šta sam rekla. Luka mene ne nagovara. Anđelo to priča jer smo se nas dvoje dogovarali za Matoru, držali se zajedno. Nama nije fokus na njima u krevetu, nego da napravimo Niu Aleksiju - govorila je Anita.

- Ja sam Anđelu jednom rekao da ću sve da ispričam, a Luka je meni rekao: "Dačo, to u maju". On je verovatno to rekao da bi oni prvo ušli u vezu - rekao je Dača.

- Napolju se k*rala sa petoricom i molila me da je k*ram. Da li misliš da nemam poruke? Klela se i u dete da neće nikome da kaže. Ljudi ne znaju šta sam ja prošao. Njena drugarica mi je slala da Anita ima demone u sebi. Mi smo spustili loptu kad je bilo da su demoni ušli u nju i da ona ide u Hram - pričao je Ranković.

- Aneli, mene zanima da li je realno da ti podržavaš Anđela da meni oduzme dete? - upitala je Anita.

- Ja sam njemu to zamerila, a ti si prva podržava Luku da priča o mom detetu - rekla je Aneli.

- Šta ti imaš Bojanu da pomažeš? Je l' se ložiš na njega? - upitala je Kačavenda.

- Šta te boli k*rac? - upitao je Anđelo.

- Šta on može da pomogne Bojanu sem da mi se oduzme dete? - upitala je Anita.

- Što moram da mu pomognem da ti oduzme dete? - upitao je Anđelo.

- Pa šta onda sem da te j*be? - upitala je Anita.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" nastao je opšti haos zbog svega što je Anita Stanojlović iznela o Anđelu Rankoviću, a Asmin Durdžić osudio je ponašanje Luka Vujovića jer misli da ponovo bezuslovno brani i meša se gde mu nije mesto, kao i u njegovim sukobima sa Aneli Ahmić.

- Ja ne mogu da zgadim Aneli kod Anđela jer se zna šta se ovde o njoj iznosilo, a isto tako i postupci njeni koje je on video. Sve što sam ja rekao nije wow koliko sve što je rečeno o njoj - rekao je Luka.

- Ja sam sam proživeo ovo da me pravi p*derom. Ja kad sam pričao o Aneli osuđivali su me Luka i Anđelo. Što se tiče Luke on radi iste stvari koje je radio sa mnom. Mislim da Anitin bivši muž nije papak i da može sam da odbrani, a ti se sam mešaš u taj odnos. Treba da pustiš da oni reše jer ti ne znaš istinu kao što nisi znao Anelinu i moju. Prebacuješ temu na sebe, a treba da pustiš Anita i on da rasprave. Znao si da će da se priča o njima, a treba da ih pustiš da ne bi ispadao ljubomoran i glup. Ne treba on da je vređa. Nisi uspeo ni da je zaštitiš jer ti nisi to uradio kad je on rekao da ga je molila za k*rac. Ti nisi znao ni šta je sa mnom i Aneli, pa si ispao smešan. Aneli, ne treba ni ti da se mešaš kako bi videla kako si smešna. Vas dve obe treba da se ugledate na Maju Marinković koja jednu ružnu reč nije rekla za Cara koji je pljuje napolju - govorio je Asmin.

- Anđelo, da li sam ja tebe demantovao za bilo šta ili sam rekao da mi je rekla da te je volela, da ti je pisala i da je rekla da bi pristala na sve da bude sa tobom? Nikad nisam rekao da laže. Ja sve vreme ćutim dok on iznosi - rekao je Luka.

- Ja ne razumem problem oko ulja apsolutno. Ja sam pišao po ribi i ona po meni, to su vrste fetiše apsolutno. Anita je htela da se pomiri s Anđelom čim je ušla i da je on hteo, odmah bi se pomirili - rekao je Janjuš.

- Ona nije htela da se pomiri s njim - rekao je Luka.

- Ja nisam ni pokušala, da sam pokušala onda bi mogli tako da pričate - rekla je Anita.

- Anita i Anđelo su u sedmici ovde predstavljen kao da su preživeli neki pritisak, a gazilo ih je tri učesnika. Ja sam razapeta jer sam pričala da je Anđelo gej, kao i da su Anitina braća izbačena iz vojne škole. Je l' možemo svima da sudimo isto? Ukoliko smo Biljanu optužili za snimak u kom je pljuvala Aneli, što nismo onda razapeli i Anđelovu majku? Smatram da je velika nepravda ovde, mene to boli - upitala je Matora.

- Zašto ne pričamo o tome kakvo je ovaj čovek zlo? Ja ne verujem da je Relja nju tukao, ali meni je Anita pokazala kod vrata da je Anđelo udarao pesnicama. Ona ako ga voli može sve da istrpi. Meni Aleksandra može da izazove u s*ksu da radim sve, šta - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević podigo je Marka Janjuševića Janjuša kako bi razgovarao o haosu koji je imao sa Jovanom Tomić Matorom

- Vratiću se u prethodnih godinu dana, drže me neke stvari koje su se desile kad je ušla u osmicu u tu stoji moj bes. Mene je zvao brat dok se to dešavalo, bio sam u Beogradu, on je histerisao i bio je haos. Ja sam poludeo i da sam mogao da uđem kroz televizor ušao bih. Nisam želeo ovde da se to poteže kad sam došao, a držalo me je sve vreme. Kad je pre neki dan komentarisala ja sam joj rekao da ima pravo da komentariše, ali mene svi da komentariše za nešto banalno jer sam Maju masirao i da se onda komentariše da li sam Asminov drug. Matora je ustala i rekla: "Ajde malo svi da komentarišemo Janjuša". Mene je to iznerviralo jer ako se prešlo preko većih stvari ovde nema potrebe mene da provlačiš. Znaš da imam bes prema tebi i da sam ga u ovom rijalitiju zaboravio. Ne mogu očima da je gledam. Ona kad uđe sa mnom u konflikt svesna je da ću ja svašta da kažem. Ja sam ovde došao i nijednom joj nisam prebacio, osim na anketama kad sam provukao da me je povredio. Koliko god da je popila to ne može da se dešava, a pogotvo prema nekome ko ti slovo nije rekao za sve ove sezone. Meni možda ključa svaki dan kad te vidim, ali to nisam pokazao - pričao je Janjuš.

- Ja nisam osoba koja može da ćuti u sukobu. Moja nominacija je krenula, Terza je pre toga komentarisao prijateljstvo Luke i Asmina, a ja sam rekla da se komentariše i Janjuša i Asmina. Ja sam potvrdila Asminove reči, a on je rekao da sam preterala, a ja mislim da nisam jer sve i da nije zaljubljenu Maju nema potrebe toliko da se priča ako su dobri. Ja ću normalno da komentarišem kao što komentarišem sve teme, a ako sam zbog toga loš čovek. Ja se još jednom izvinjavam, milioniti put, ali nisam ga vređala. To što se obratio Draganinoj porodici okej, može i da priča u svađi smo, a ja nemam problem ni da krene da je muva. Mislim da mu je to u osmici bio okidač - govorila je Matora.

- Ne smatram da je bilo tako dramatično, ali kad ga slušam ima pravo da se ljuti. Svi komentarišu Matoru i mene, ali njena majka je prva osoba koju sam videla na sahrani moje majke. Nikad ne mogu da zaboravim kad sam ušla prvi ponedeljak i kad je ona smećarka (Aneli) mene pitala gde su mi suze. Možda je ovo ono da ćemo svi da dođemo na tapet i da će on svima da se sveti. Nakon njenog nastupa u osmici jasno je da on ne želi njene komentare i da ima neku vrstu mrženje - rekla je Kačavenda.

- Matora, ne sećam se da je Kačavenda ovako komentarisala - dodao je Milan.

- Pričale smo i rekla je da je rekao da se sveti ljudima i da misli da nisam ništa loše rekla i da ga ja nisam vređala - rekla je Matora.

- Možda sam ja lud, ne znam - rekao je Janjuš.

- Ja sam se na nominacijama nadovezala na Terzu i rekla da se slažem. Komentarisala sam da mislim da Asmin nije preterao za Janjuša jer su drugari, a sviđa mu se Maja - rekla je Matora.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se haos Jovane Tomić Matore i Marka Janjuševića Janjuša. Nenad Macanović Bebica ušao je u sukob sa Matorom zbog priznanja da misli da je ona loš čovek.

- Ti si potvrdio da sam ja loš čovek - rekla je Matora.

- Ja sam to rekao 1000 puta - dodao je Bebica.

- Ja za tebe to ne smatram. Ako za mene to smatraš onda ne treba da mi se obraćaš. Zašto dozvoljavaš sebi da se kompromituješ, deliš stvari i hranu sa nekim ko je loš čovek? - pitala je Matora.

- Ja sam rekao da mogu da se družim, ali da od tebe ne očekujem ništa novo - rekao je on.

- Ako on misli da sam loš čovek sa mnom ne treba da ima komunikaciju - besnela je Matora.

- Zato ti se ona j*be sa kim stigne jer si g*vno - umešao se Ivan.

- Ja ne idem na rođendan kod nekoga ko je loš čovek, ne sedim sa nekim ko je loš čovek. Nema potrebe da imamo komunikaciju, vraćamo se na staro - rekla je Matora.

- Bebica je rekao da je poenta da se nije izvinila, a stvar je njegvog ličnog doživljaja. Takve stvari se ne zaobravljaju. Majmunčino, nemaš blama i srama, nema šta nisi spominjao, smećar se i raspadaš se. Janjuševa tragedija je stvar ličnog shvatanja i bio je jako korektan prema Matoroj. Janjuš da je na početku rekao da je g*vno podržao bih ga odmah, podržavam i sad, ali bi tad Matora rekla da je to pošteno - govorio je Ivan.

Voditelj emisije je dao reč Mileni Kačavendi.

- Kačavenda, šta se desilo sa Janjušem? - upitao je Milan.

- Darko me sinoć pitao da li sam mislila da je Janjuš odrukao za pare, a ja sam rekla da neću pričati o tome. Mislim da je imao plan da igra sa mnom rijaliti, ali mi se zakleo u majku da nema veze s tim - rekla je Milena.

- Ti si u razgovorima sa Matorom i Dušicom rekla da on tebi ljubomoriše - rekao je Milan.

- Ne, komentarisala sam da ne znam koji je razlog što se on nadurio na mene - rekla je Milena.

- Darko mi je rekao da se to priča i ja sam poludeo. Vanji sam rekao šta znam, a ona mi kaže: ''Kačavenda je pričala da si je ti odrukao za pare'' - rekao je Janjuš.

- Ona ima pravo da priča da sam ja ispala glupa, ali ja nikako ne mogu da ispadnem glupa - rekla je Vanja.

- Ja vrlo dobro znam šta radim, zamolila sam je i samo pratim. Bila je tema da je Đedović rekao, ali ja sam samo htela da se izolujem - rekla je Kačavenda.

- Meni je četvoro ljudi reklo da je ona pričala za pare. Meni je ona juče rekla da je to rekla ljudima da bi ih testirala, a ja sam se šokirala - rekla je Vanja.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću da prokomentariše krah druženja Milene Kačavende i Vanje Živić.

- Ona se istripovala da je neki mozak operacije. Njoj je tema bitna. Žena višene zna šta radi, ja sam pre dva meseca rekao da je polupana. Ona će tek da se nalupeta gluposti, laže, petlja i mulja. Ona je ovim pokazala koliki je lažov - rekao je Anđelo.

- Ona je rekla kako je sve krenulo od Đedovića jer je on rekao Anđelu, a onda je rekla da je htela da ga izoluje - dodao je Bebica.

- I onda me je Marko pozdravio preko čestitki kod Asmina? - rekla je Milena.

- Ti si pokazala da si drukara i jedno smeće obično. Vrlo je jasno da Kačavenda ne zna šta radi, zapetljala se u moru svojih laži. Jasno je da ona ne zna šta radi. Malopre je ustala da brani Matoru od Janjuša u kojeg je zaljubljena - pričao je Macanović.

Voditelj emisije je dao reč Borislavu Terziću Terzi.

- Terza, šta misliš o Luki? - upitao je Milan.

- Mi ne pričamo, niti ćemo više pričati. Ja nikom neću da dozvoljavam da mi se tako obraća. Odvojio sam se skroz od njega kada je branio Situ i ostale, nisam hteo da budem preletačević. Ja sam Aneli opsovao dete kada sam popio Boga oca, mene Asmin nikada napolju nije zvao. Rekao sam kad me Luka zvao da ću gaziti Asmina ako treba - rekao je Terza.

- Ja tebe mogu da razvalim kao kantu i da te išutiram, a kako ti možeš mene kao loptu na fudbalu? Ti mene prozivaš da mafijam i tako dalje - rekao je Luka.

- Ti si najveći blam ovde koji misliš da si bio u zatvoru i došao si ovde da mafijaš. Saznao sam da si napolju jedan miš običan - rekao je Terza.

- Ti si jedan p*šač k*rca, ništa drugo. Ko ti je to rekao? - upitao je Luka.

- Ozbiljni ljudi, ja moje ljude ne nazivam kriminalcima. Drago mi je kad Darko dođe i kaže da sam razvalio Luku i da imam svoj stav - rekao je Terza.

- Ti si ispao miš u svađi s Munjom kad te n*pušio najstrašnije - rekao je Luka.

- Sedi dole i ćuti bolje. Janjuš ga n*pušio najstrašnije, a on mu nosi lazanje. Janjuš se sprda s njim i boli ga d*pe, a onda Luka ode kod Asmina da mu daje da jede. Gde je tu Terza? Nikome više ništa ne dajem, boli me k*rac. Ja sam se od ovih stvari sklonio, sve radi zbog rijalitija i ni Asminu nije logično da ljudi čitaju čestitke u lajvu - rekao je Terza.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestoke svađe između Luke Vujovića i Borislava Terzića Terze.

- Pošto dobacuješ, nema komunikacije. Rekao sam Sofiji da više nema komunikacije, pogtovo jer je ona rekla ono za Minu - rekao je Terza.

- Znači ona je rekla za Minu? - pitao je Dača.

- Da, slagao sam priznajem - dodao je Terza.

- On je pričao pre nekoliko dana da treba da se družim sa Asminom, spojio nas i rekao da ne budemo budale da se svađamo. Tokom emisije smo izašli na reklame, a on mi je rekao da je gazim za dete - pričao je Luka.

- Ti si se predstavljao kao bolji očuh nego što je on otac. Svačije šlagere ću da komentarišem - rekao je Terza.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestoke svađe između Danila Dače Virijevića i Borislava Terzića Terze u koju se u jedno momentu umešala i Aneli Ahmić.

- Ti si mene izdao, p*čkice - rekao je Dača.

- Ja? Ti mene vređaš, a ja tebe ne - dodao je Terza.

- Priznaj da nisi dobar prijatelj i da ovo radiš zbog podrške. Video si Anđela i Aneli - pričao je Dača.

- Priča zbog podrške... Ja sam ustao i realno sam rekao - rekao je Terza.

- Tražio naše jagode, pa ne možeš ti naše jagode da jedeš - govorila je Aneli.

- Ajde, daj mu - dodao je Anđelo.

- Evo možeš Terzi da daš za ono što jer pljunuo u facu. Može i Sofija jer sam se sa Aneli svađao prošle godine zbog nje. Ti daj Neriu, svom nećaku. Pokažite koliki ste blamovi - pričao je Dača.

Voditelj emisije je dao reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Neću ja neko da me mrška tako. Ne znam što je plakala... Ona je meni rekla da sam u pravu i da neće da reaguje. Je l' Terza treba u besu nju da vređa? Možda bih ja vređao Sofiju da je rekla. Video sam da Terza ćuti i da se obraća samo meni. Ja sam rekao da ima da ćuti kad joj kažem, a ako ne neka izađe iz veze. Evo neka odmah uzme stvari. Šta bi bilo neko da joj je odgovorio? - govorio je Luka.

- Neću da pričam... Nije mi rekao lepo, nego nad*kano - plakala je Anita.

- Šta se mešaš koji k*rac i gde če to da ode? Dača priča o njoj, svuda mi ide glava - dodao je Vujović.

- Aneli, Luka je zbog tebe izgubio živce - rekao je Milan.

- Ja odem i pet dana me nema, meni ne može niko da zabrani da pričam - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da se ona meša u muške svađe, kako se Sofija ne meša? On da nešto kaže, onda trebam ja da skočim i da se mešam. Krivo mi je što joj je preče sve drugo da čuje nego kako joj se dečko oseća - rekao je Luka.

- Ona sa njenim reakcijama dovede do još većeg sukoba, ona samo po svom i onda uvuče u sr*nje svog partnera. Sofija ćuti sve vreme - rekao je Anđelo.

- Puši k*rac pederčino raspala, beži folirantu jedan - rekla je Anita.

- Ne znam šta je problem. Petnaest dana nemamo nijednu raspravu i svađu, a ona danas vidi da mi nije dobr - rekao je Luka.

Voditelj emisije saopštio je rezultate ankete za najzaljubljeniju osobu.

- Imali ste anketu za najzaljubljenije takmičare, a Anita se nalazi na trećem mestu - rekao je Milan.

- Ona je opsesivna devojka, zaljubila bi se u ovu šolju. Verujem da je zaljubljena - rekla je Matora.

- Ona se lako zaljubljuje, a teško se odvaja od te osobe - rekao je Filip.

- Maja je na drugom mestu - rekao je Milan.

- Ja verujem da je ona odlepila za Filipom - rekla je Aneli.

- Ja sam sad poljubio Maju, verujem da će ona uskoro priznati da joj se sviđa Asmin i da će to brzo priznati - rekao je Ivan.

- Mene to ne zanima, te ankete me ne dodiruju. Vidim da ovi ljudi bolje znaju od mene u koga sam zaljubljena, ajde da se dogovorimo u koga - rekla je Maja.

Anita Stanojlović doživela je nervni slom zbog Luke Vujovića koji je ućutkao pred svim takmičarima, te je sad krenula da urla na svog dečka iz sveg glasa.

- Ja sam nervozna, svađam se celu noć - rekla je Anita.

- Noćas nisi imala ništa - rekao je Luka.

- Sram te bilo, ti se zbog mene ne svađaš već ćutiš p*derčini. Ti ustaješ pred svima i kažeš da odem iz kreveta, sram te bilo. Ovo sve ti se dešava jer nemaš stav i ćutiš sve - rekla je Anita.

- Ti se raspravljaš za stolom dok meni nije dobro. Lepo ti kažem da ćutiš dok se svađam - rekao je Luka.

- Ti na mene vičeš pred svima, sram te bilo da mi tako govoriš - rekla je Anita.

Asmin Durdžić razgovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem o odnosu sa Anitom Stanojlović i muvanju koje su imali kad je ona tek ušla u "Elitu".

- Na šta je ono beše Anita ljubomorisala? - pitao je Asmin.

- Na vratila odabranih, ali ne mogu da se setim - rekao je Dača.

- Nešto da ne pričam sa Majom... Luka je tad bio u vezi - dodao je Asmin.

- Ona je flertovala sa tobom čim je ušla. Nije to bilo wow, ali je bilo muvanje - govorio je Dača.

- Video je da nisam zainteresovan i Stanija je kočila - rekao je Asmin.

Autor: R.L.