Luka ŽELI DA SE VEŽE SA Aneli! Anita ZAKUKALA na sav glas: Sram te bilo! (VIDEO)

Ovo nije očekivala.

Novo pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a Jakšićka ga je pročitala pred svima.

- Zadatak lisice zvanično je počeo, jedva čekamo da vidimo šta će parovi morati da rade. Parovima neće biti lako, ali ako budu poštovali pravila, biće svima lepo. Pred njima je viši cilj i očekuje ih velika nagrada za ceo kolektiv, ako budu uspešni. Odmah nakon pisma parovi će se vezati lisicama, a ne smeju se odvezivati osim kad idu u toalet. Parovi ne smeju biti odvezani ni otključani. Verujemo da vam je jasno, parovi moraju spavati jedno pored drugih - pisalo je u pismu.

- Hoće k*rac, kako da ne - vikala je Anita.

- Vežite se lisicama odmah nakon ovog pisma - završila je Jakšićka.

- Mogu da stavim lisice da ti dokažem da ništa ne osećam - rekao je Luka.

- Sram te bilo - zakukala je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.