OVAKVA DRAMA SE NE PAMTI! Anita ne staje, Luka ne može da je obuzda, na pomen Anelinog imena URLIČE IZ SVEG GLASA! (VIDEO)

Haos neviđenih razmera.

Anita Stanojlović nastavila je da pravi dramu zbog sudbinskih lisica koje treba da vežu Luku i Aneli.

- Poenta je da si ti hteo, da hteo si - vikala je Anita.

- Ja da sam hteo, vezao bih se - rekao je Vujović.

- Ustao si i rekao: "Ja bih se vezao sad da dokažem to i to". Boli mene k*rac za druga parove - urlikala je Anita.

- Ti mene napadaš što sam pomišljao da se vežem - rekao je Luka.

- Neću učestvovati ni u jednoj emisiji - pretila je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

