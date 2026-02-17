AKTUELNO

AKO ANITA VIDI... Luka našao Maju da mu bude rame za plakanje, njoj se žalio na Stanojlovićevu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zbog ovoga će mu odzvoniti.

Anita Stanojlović napravila je dramu kakva se ne pamti nakon što je čula da Luka Vujović treba da se veže sa Aneli Ahmić. Posle drame, Luka se požalio Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepo sam rekao da je ovo mogućnost da više niko ništa ne može da mi kaže za Aneli, pitao sam je, ona je rekla "ne", ja sam odbio zadatak, ona počinje da se dere - pravdao se Luka.

- Ja je razumem, ali ne treba neke stvari da priča, kapiram sve - navela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

